Поръчка за милиони евро: Първият проблем пред новия здравен министър е охрана

Още в първия си работен ден новият здравен министър Михаил Околийски ще трябва да се занимава със сигнал за обявена преди ден, но и в края на мандата на Силви Кирилов обществена поръчка за милиони. Тя касае охраната на обекти на обекти на здравното министерство. В обхвата на тази охрана попада административната сграда на ведомството, Медицинска академия, както и паркинга и входа на Центъра по хигиена в София, но и други сгради, извън столицата.

За случая научаваме от сигнал на охранителната компания „Д.М. Секюрити груп“ ООД. Освен до здравния министър компанията е адресирала сигнала си до служебния министър-председател Андрей Гюров и до Софийска градска прокуратура.

Сигналоподателят настоява за спешна намеса от страна на изпълнителната власт и за прекратяване на процедурата до пълното изясняване на всички факти и обстоятелства. ОЩЕ: "Остава още много работа": доц. Силви Кирилов предаде здравното министерство на доц. Михаил Околийски

Какъв е казусът?

В сигнала става въпрос за процедура, обявена в последния ден от мандата на редовното правителство, която според сигналоподателя поражда сериозни въпроси относно законността и прозрачността на действията на ведомството.

Подателят на сигнала е действащ изпълнител по договор за невъоръжена физическа охрана на обекти на Министерството на здравеопазването, сключен след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки през 2023 година.

Договорът е подписан на 13 април 2023 г. със срок на изпълнение 36 месеца, тоест до 13 април 2026 г., при критерий „най-ниска цена“ и без да са постъпвали забележки или възражения по неговото изпълнение. Стойността му възлиза на 938 479,65 евро без ДДС.

Въпреки наличието на действащ договор, на 18 февруари 2026 г., в последния ден от управлението на редовния кабинет, в ЦАИС ЕОП е обявена нова обществена поръчка за същата охранителна дейност. Този път процедурата е чрез пряко договаряне с определени лица по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП.Новата поръчка е с прогнозна стойност 729 000 евро без ДДС за срок от 24 месеца и според сигнала е насочена към конкретно дружество.

Още по-притеснително за жалбоподателя е, че той не е поканен да участва, без да са изложени публични мотиви за това решение.

Снимка: БГНЕС

Въпросите на сигналоподателя

В сигнала си управителят на „Д.М. Секюрити груп“ Георги Георгиев настоява за проверка по редица ключови въпроси.

Той пита кой и на какво основание е предложил провеждането на пряко договаряне, какви са конкретните фактически и правни основания за избора на този вид процедура, по какъв критерий са подбрани поканените лица и защо действащият изпълнител е изключен, при положение че няма констатирани нарушения или неизпълнение.

Отправено е и питане дали е извършван вътрешен или независим одит на процеса по избор на процедурата и дали са спазени принципите на прозрачност, равнопоставеност и свободна конкуренция, които са в основата на Закона за обществените поръчки.

Според подателя на сигнала, липсата на яснота относно мотивите и моментът на обявяване на процедурата създават съмнения за наличие на корупционен елемент и за опит за възлагане на договор в условията на намален институционален контрол. ОЩЕ: Кой е Михаил Околийски - предложението на Андрей Гюров за министър на здравеопазването?