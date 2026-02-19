Любопитно:

Поръчка за милиони евро: Първият проблем пред новия здравен министър е охрана

19 февруари 2026, 17:55 часа 299 прочитания 0 коментара
Поръчка за милиони евро: Първият проблем пред новия здравен министър е охрана

Още в първия си работен ден новият здравен министър Михаил Околийски ще трябва да се занимава със сигнал за обявена преди ден, но и в края на мандата на Силви Кирилов обществена поръчка за милиони. Тя касае охраната на обекти на обекти на здравното министерство. В обхвата на тази охрана попада административната сграда на ведомството, Медицинска академия, както и паркинга и входа на Центъра по хигиена в София, но и други сгради, извън столицата.

За случая научаваме от сигнал на охранителната компания „Д.М. Секюрити груп“ ООД. Освен до здравния министър компанията е адресирала сигнала си до служебния министър-председател Андрей Гюров и до Софийска градска прокуратура.

Сигналоподателят настоява за спешна намеса от страна на изпълнителната власт и за прекратяване на процедурата до пълното изясняване на всички факти и обстоятелства. ОЩЕ: "Остава още много работа": доц. Силви Кирилов предаде здравното министерство на доц. Михаил Околийски

Какъв е казусът?

В сигнала става въпрос за процедура, обявена в последния ден от мандата на редовното правителство, която според сигналоподателя поражда сериозни въпроси относно законността и прозрачността на действията на ведомството.

Подателят на сигнала е действащ изпълнител по договор за невъоръжена физическа охрана на обекти на Министерството на здравеопазването, сключен след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки през 2023 година.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Договорът е подписан на 13 април 2023 г. със срок на изпълнение 36 месеца, тоест до 13 април 2026 г., при критерий „най-ниска цена“ и без да са постъпвали забележки или възражения по неговото изпълнение. Стойността му възлиза на 938 479,65 евро без ДДС.

Въпреки наличието на действащ договор, на 18 февруари 2026 г., в последния ден от управлението на редовния кабинет, в ЦАИС ЕОП е обявена нова обществена поръчка за същата охранителна дейност. Този път процедурата е чрез пряко договаряне с определени лица по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП.Новата поръчка е с прогнозна стойност 729 000 евро без ДДС за срок от 24 месеца и според сигнала е насочена към конкретно дружество.

Още по-притеснително за жалбоподателя е, че той не е поканен да участва, без да са изложени публични мотиви за това решение.

Снимка: БГНЕС

Въпросите на сигналоподателя

В сигнала си управителят на „Д.М. Секюрити груп“ Георги Георгиев настоява за проверка по редица ключови въпроси.

Той пита кой и на какво основание е предложил провеждането на пряко договаряне, какви са конкретните фактически и правни основания за избора на този вид процедура, по какъв критерий са подбрани поканените лица и защо действащият изпълнител е изключен, при положение че няма констатирани нарушения или неизпълнение.

Отправено е и питане дали е извършван вътрешен или независим одит на процеса по избор на процедурата и дали са спазени принципите на прозрачност, равнопоставеност и свободна конкуренция, които са в основата на Закона за обществените поръчки.

Според подателя на сигнала, липсата на яснота относно мотивите и моментът на обявяване на процедурата създават съмнения за наличие на корупционен елемент и за опит за възлагане на договор в условията на намален институционален контрол. ОЩЕ: Кой е Михаил Околийски - предложението на Андрей Гюров за министър на здравеопазването?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Министерство на здравеопазването Охрана сигнал обществена поръчка Михаил Околийски Силви Кирилов кабинетът Гюров
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес