"Червен флаг за изневяра": Татуисти от Балканите казаха кои са татуировките, които го показват

Можем да се преструваме, че татуировките нямат скрити значения, но според няколко татуисти от Балканите, които са работили с голямо разнообразие от клиенти в продължение на години – определено имат, пише хърватската медия "Индекс". Те казват, че с течение на времето са започнали да забелязват модели и че определени мотиви почти редовно се появяват при хора, които не са най-верните във връзките. Някои татуировки по този начин, напълно неформално, са придобили статут на „червени флагове“.

Мотиви, най-често свързани с мъжката изневяра

„Определено, ако един мъж има надпис „Само Бог може да ме съди“ по целия си гръден кош – той е 100% сигурен, че ще ти изневери. Защото, ами, само Бог може да го съди, нали?“, казва един от татуистите, обяснявайки, че подобна татуировка обикновено върви ръка за ръка с избягването на отговорност.

Друга добавя, че ѝ е достатъчно да види само една дума – „лоялност“. Според нейния опит, тези, които носят думата „лоялност“ върху себе си, често са всичко друго, но не и това.

Появата на лъв също е много разпространена, като символ на сила, мощ и господство. Но, според майсторите, именно този мотив често служи като компенсация за несигурността, която кара мъжа накрая да изневери.

Допълнителна „аларма“ представляват нарцистичните татуировки: собствено фамилно име по тялото, огромни декоративни мотиви, които нямат лично значение, или пищни кръстове и орнаментални елементи по целия гръб, като голям каубойски колан.

Най-големият "червен флаг"

Но абсолютният победител сред татуировките, за които се твърди, че носят известни мошеници, е змия, увита около кама. „Ако той има тази татуировка – той е тази змия", казват те.