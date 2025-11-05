Учени откриха опасен обект за Земята, който се крие в Слънцето

Учени откриха обект, опасен за Земята, който се крие в Слънцето. Този космически камък принадлежи към рядката група астероиди от типа Атир и има третия най-кратък орбитален период от само 128 дни. Вече е изчезнал от погледа на изследователите, но те се подготвят за следващата му поява.

Ново откритие на учените: Кой е новият обект, опасен за Земята

Ранната слънчева система е била сцена на хаотични сблъсъци, които са формирали планетите. Но по-голямата част от скалните отломки днес са концентрирани в астероидния пояс. Неотдавнашно откритие на учени показа, че най-опасните отломки за Земята се крият там, където е най-трудно да се видят в ослепителния блясък на Слънцето. Т4 пише за това.

Ученият от института Карнеги, Скот С. Шепърд откри нов астероид, 2025 SC79, който е бил напълно затъмнен от слънчевата светлина. Този космически обект принадлежи към астероидите тип Атир - рядка и най-слабо проучена група близкоземни обекти. Тяхната особеност е, че орбитите им лежат изцяло в земната орбита, което прави търсенето на такива обекти изключително трудно.

Новооткритият астероид е едва 39-ият член на тази група. Характеристиките му обаче са изключителни: той е едва вторият известен обект, чиято орбита е изцяло в орбитата на Венера, а същевременно пресича орбитата на Меркурий.

„Неговият орбитален период е третият най-кратък от всички известни астероиди, само 128 дни. Този космически камък е доста голям, с диаметър около 700 метра. Въпреки че е значително по-малък от астероида Чиксулуб, който унищожи динозаврите, директен сблъсък с обект с такъв размер би имал катастрофални последици в континентален мащаб, потенциално заплашвайки милиарди животи“, отбелязва изданието.

Откритието, по-късно потвърдено от телескопите "Джемини" и "Магелан", подчертава уязвимостта на Земята: най-опасните астероиди са и най-трудни за откриване. Сега космическият обект 2025 SC79 отново е изчезнал в слънчевата светлина и ще бъде недостъпен за наблюдения в продължение на няколко месеца.

Следващата поява на обекта ще позволи на астрономите да проведат подробен анализ на състава му и да изяснят механизмите на устойчивост на въздействието на слънчевата радиация.

По-нататъшни изследвания ще помогнат на учените да определят и произхода му - дали е астероид, избутан от главния пояс в гравитационния капан на Слънцето.

Едно от последните интересни открития на учените в тази област е, че дори най-крехките, наситени с вода астероиди могат да оставят микроскопични следи в лунната почва.

