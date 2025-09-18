Нашето Слънце става все по-активно и учените НЕ знаят защо

В края на последния слънчев цикъл през 2019 г. официалните прогнози бяха, че следващият цикъл ще бъде също толкова мек, колкото и предшественика му. Тези прогнози бяха погрешни. Настоящият 25-ти слънчев цикъл се оказа далеч по-силен, отколкото НАСА и NOAA очакваха. Сега учените казват, че слънчевата активност е в ескалираща траектория, извън границите на 11-годишния слънчев цикъл. Всъщност, нов анализ на данните показва, че слънчевата активност постепенно се повишава от 2008 г. насам.

Слънцето бавно се събужда

„Всички признаци сочеха, че Слънцето ще навлезе в продължителна фаза на ниска активност“, казва плазменият физик Джейми Ясински от Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА. „Така че беше изненада да видим, че тази тенденция се е обърнала. Слънцето бавно се събужда.“

Слънцето изглежда като постоянно, успокояващо присъствие ден след ден, но всъщност е доста бурно и променливо. Една конкретна промяна, която претърпява, е това, което наричаме слънчев цикъл. На всеки 11 години Слънцето претърпява повишаване на активността си до слънчев максимум, преди да спадне отново до слънчев минимум.

Тази активност се проявява като значително увеличение на слънчевите петна, слънчевите изригвания и изхвърлянията на коронална маса в слънчевия максимум, при което полюсите на Слънцето обръщат полярността си. Всичко това е съвсем нормално; ако числото не го е издало, в момента сме в 25-ия слънчев цикъл, регистриран в историята, което означава, че учените наблюдават това от векове, използвайки слънчевите петна като показател за записване на слънчевата активност.

Въпреки това, дори и с това богатство от данни за слънчевия цикъл, предсказването на поведението на Слънцето е неточно. Вътре в Слънцето се случва много повече, отколкото сме запознати, което води до промени, които учените все още се опитват да обяснят.

Например, за 70-годишен период от 1645 до 1715 г. почти не са се появявали слънчеви петна, период, известен като минимума на Маундър. Подобно затишие е настъпило между 1790 и 1830 г., известно като минимума на Далтон.

„Всъщност не знаем защо Слънцето е преминало през 40-годишен минимум, започвайки през 1790 г.“, казва Ясински. „Дългосрочните тенденции са много по-малко предсказуеми и са нещо, което все още не разбираме напълно.“

Слънчевите цикли 22 и 23, започващи съответно през 1986 и 1996 г., бяха доста средни по отношение на активността на слънчевите петна. Въпреки това, налягането на слънчевия вятър постоянно намаляваше и през двата цикъла, което кара учените да вярват, че може би се насочваме към нещо подобно на събитията на Маундър или Далтон.

През 2008 г. започна 24-тият слънчев цикъл, превръщайки се в един от най-слабите слънчеви цикли, регистрирани по отношение на активност на слънчеви петна и изригвания. Учените смятаха, че 25-тият слънчев цикъл ще бъде подобен, но нивото му на активност се оказа по-високо, по-съвместимо със средния слънчев цикъл.

Ясински и неговият колега, космическият физик Марко Вели от JPL, сега са анализирали дългосрочни слънчеви данни и са открили нещо изненадващо. През 2008 г., в началото на 24-тия слънчев цикъл, слънчевият вятър започна да се усилва и оттогава продължава да се увеличава постоянно.

Тази сила се измерва в скорост, плътност, температура, топлинно налягане, маса, импулс, енергия и величина на магнитното поле, като всички те показват увеличение.

Какво може да очакваме от Слънцето

Сега, Слънцето е изключително сложен двигател и едно нещо, което е кристално ясно, е, че е наистина трудно да се предвиди какво ще направи след това. Ясински и Вели вярват, че техните открития показват, че бихме могли да наблюдаваме повишаване на бурното космическо време, с мощни ветрове, слънчеви бури, изригвания и изхвърляния на коронална маса.

Резултатите им са в съответствие и с друг аспект от поведението на Слънцето: цикълът на Хейл. Той е представен от двойки слънчеви цикли, като всеки цикъл на Хейл продължава 22 години и завършва, когато магнитните полюси се върнат към първоначалните си полярности. Все повече доказателства сочат, че цикълът на Хейл е основният цикъл и всеки слънчев цикъл е само половината от пълния цикъл.

В момента налягането на слънчевия вятър все още е по-ниско, отколкото е било в началото на 20-ти век. Единственият начин да разберем какво прави от този момент нататък е да продължим да наблюдаваме, за да видим дали продължава да се увеличава или остава стабилно.

Констатациите имат и много по-широки последици, добавяйки към нарастващите доказателства, че броят на слънчевите петна представя в най-добрия случай непълна картина. Трябва да изучим много по-широк каталог от слънчево поведение, ако искаме да разберем динамиката на нашата дива, красива звезда.

Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters.