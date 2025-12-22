Да бъдем удовлетворени, че влизаме в главния мозък на ЕС: Соломон Паси за еврозоната

"Трябва да бъдем удовлетворени, че влизаме в главния мозък на Европейския съюз - в еврозоната. Една от големите цели, които България подцени е Европейската космическа агенция". Това заяви пред bTV бившият външен министър Соломон Паси. Той обясни, че към България ще има много погледи след влизането в еврозоната. Още: Готова ли е София за еврото и ще скочи ли цената на градския транспорт: Отговорът от Васил Терзиев

По думите му след като станем членове на еврозоната, България да номинира гуверньорът на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев за председател на Европейската централна банка.

Според него няма място за малки мечти.

"Ние не трябва да се притеснява, а как нашите действия ще се отнасят към децата на хората. Най-голямото действие на популизма е да се краде от децата и да се раздава на техните родители", коментира Соломон Паси. И призова да се намери начин да се справи държавата с пропагандата за еврото и еврозоната.

Една от водещите агенции за кредитен рейтинг в света - Fitch Ratings направи за смях управляващите в България. "Не очакваме последната политическа криза в България да окаже влияние върху приемането на еврото, което по наши очаквания ще се осъществи по план. Европейската комисия заяви, че независимо от политическата ситуация необходимите решения са взети и остават в сила. Няма пречки страната да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г.", се казва в новия макроикономически анализ на Fitch за България.

Тази външна безпристрастна оценка рязко контрастира с паникьорските изказвания на наши политици. В последните дни водещи представители на управляващото мнозинство начело с Бойко Борисов плашат, че след оставката на кабинета идат хаос и проблеми с въвеждането на еврото и вината за това ще е на опозицията.

Задаващи се драми с еврото и хаос има само в главите на управляващите. Експертите на Fitch наистина виждат проблеми - но не в протестите и в падането на кабинета, а в досегашните сбъркани бюджетни политики и популистки решения.

"Фискалната позиция на България се е влошила през последните години заради увеличени социални разходи, значителни повишения на заплатите в публичния сектор и забавяния в прилагането на реформи", отбелязва агенцията, цитирана от в. "Сега". Посочва се също, че честите смени на правителства са проблем - доколкото пречат на следването на ясен курс на бюджетна дисциплина и ефективни разходи.

"В по-широк план институционалните ограничения и политическата нестабилност са забавили напредъка в структурните реформи спрямо сходни държави, въпреки успешното приключване на процеса по присъединяване към еврозоната. България изостава в усвояването на средства от ЕС по Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF), както и по редовните кохезионни фондове. Закъсненията може да създадат предизвикателства пред плащанията - тъй като срокът за изпълнение е краят на август 2026 г.", предупреждава анализът.

