Дъжд на Слънцето: Мистерията най-накрая може да бъде обяснена

Вали на Слънцето, гигантската термоядрена сфера, която освобождава огромно количество енергия, която се излъчва под формата на топлина и светлина. Този дъжд е направен от прегрята плазма и изследователите може би са открили тайната му: бързо променящи се потоци от елементи като желязо, силиций и магнезий. Тези нови открития са направени от изследователи от Института по астрономия (IfA) към Университета на Хавай.

Но наистина ли вали на Слънцето?

Да и не. Има някои прилики с дъжда на Земята, тъй като короналният дъжд се състои от хладни, плътни петна, падащи от короната на Слънцето, най-външният слой на неговата атмосфера, надолу към повърхността му.

Дъждът на Слънцето обаче е направен от плазма, електрически зареден газ с температура от милион градуса. Докато този коронален дъжд пада, той разкрива друг общо взето невидим аспект на Слънцето: магнетизма. Тъй като плазмата е електрически заредена, тя проследява магнитните полета и бримки на Слънцето, образувайки гигантски струйни дъги, докато пада. Такива дъги могат да растат високи колкото пет Земи, подредени една върху друга.

Не знаем точно как се образува този слънчев дъжд. Често се наблюдава след силни слънчеви изригвания, а валежите са свързани с импулсивното инжектиране на топлина, което поражда коронални бримки. Въпреки интензивните изследвания, короналният дъжд остава загадъчен и е труден за моделиране или прогнозиране.

Повече за слънчевия дъжд

Сега изследователите разкриват, че това може да зависи от материални потоци, задвижвани от неравномерното разпределение на елементите в слънчевата корона. Това откритие опровергава предположенията, вградени в предишни симулации на слънчевата атмосфера, че тези елементарни количества са относително фиксирани.

„В момента моделите приемат, че разпределението на различните елементи в короната е постоянно в пространството и времето, което очевидно не е така“, казва Люк Бенавиц, докторант по астрономия в IfA и един от съавторите на изследването.

В своите симулации, които позволиха вариации в разпределението на елементите в слънчевата корона, Бенавиц и колегите му открили, че короналните дъждове започват да кондензират само след 35 минути, докато по-ранните модели изискваха часове или дни нагряване, за да обяснят короналните дъждове.

„Вълнуващо е да се види, че когато позволим на елементи като желязото да се променят с времето, моделите най-накрая съвпадат с това, което всъщност наблюдаваме на Слънцето. Това кара физиката да оживее по начин, който се усеща реална“, казва Бенавиц.

Елементарното съдържание влияе върху радиационната загуба на енергия, където пиковете в радиацията причиняват рязко спадане на температурата в пика на короналните цикли в сравнение с други места в аурата на Слънцето. Това засмуква повече материал през цикъла и предизвиква неконтролируем охлаждащ ефект, който води до коронален дъжд.

Променящото се елементарно съдържание „е от решаващо значение за разбирането на охлаждането на плазмата в слънчевата атмосфера и, както показахме, може директно да причини коронален дъжд“, заключава екипът в своята статия.

„Това откритие е важно, защото ни помага да разберем как всъщност работи Слънцето“, добавя Джефри Рийп, астроном от IfA и съавтор на изследването.

Това проучване не само разкрива тънкостите на слънчевия дъжд, често наблюдаван, но загадъчен феномен, но също така предполага, че в по-широк смисъл короналното нагряване може да е нещо повече, отколкото сме осъзнавали.

„Може да се наложи да се върнем към чертожната дъска за коронално нагряване, така че има много нова и вълнуваща работа, която трябва да се свърши“, казва Рийп.

Това изследване е публикувано в The Astrophysical Journal.