Ветеринар предупреждава: Кои лакомства са опасни за вашето куче

Дори добронамерените собственици на домашни любимци могат несъзнателно да вземат погрешни решения, за здравето на кучетата им. Ветеринарният лекар Марк Дос Анджос посочи, че един от най-често срещаните примери са лакомствата, пише Parade Pets.

Според ветеринарния лекар собствениците на домашни любимци често дори не четат съставките, а дори и да го правят, може да не осъзнават, че тези лакомства всъщност не са здравословни. Освен това, много хора купуват лакомства за кучетата си въз основа на реклама, външен вид или опаковка. Затова Анджос реши да сподели какво не би купил за кучето си. Той се надява, че това ще помогне на другите да направят правилния избор за своите домашни любимци.

Снимка: iStock

Първо, ветеринарният лекар съветва да не се дават на кучетата прекалено преработени лакомства, тъй като много от тях са съставени от смес от различни съставки и може дори да не съдържат това, което е посочено на етикета. Например, кокалите и лакомствата за зъби, които би трябвало да спестят на собствениците труда да мият зъбите на кучето си, всъщност могат да бъдат вредни. „Те не поддържат зъбите на кучето ви чисти, защото пшеницата покрива зъбите на домашния любимец с лепкаво нишесте, което е друга форма на захар“, отбеляза ветеринарният лекар.

В същото време Анджос обясни, че ако не купувате често на домашния си любимец подобни лакомства, това не е проблем. По-добре е обаче сами да извършвате устната хигиена на домашния си любимец, без подобни продукти.

В статията се отбелязва също, че повечето собственици избират суха храна за кучетата си, която е 100% свръх преработена. Те също така ги глезят със същите лакомства, което може да причини наднормено тегло.

Снимка: iStock

Ветеринарният лекар заяви, че точно както при хората, наднорменото тегло влияе върху качеството на живот на кучетата и може да направи дори прости дейности неудобни или болезнени. Затлъстяването уврежда ставите, сърцето и други органи. Затова Анджос сподели и някои здравословни закуски за кучета, като например боровинки. Проучване показа, че животните с деменция се подобряват, когато им се дава екстракт от боровинки. Те са особено полезни за по-възрастните кучета. Ветеринарният лекар препоръчва също така да се хранят кучета с ябълки, тъй като те са богати на фибри и относително бедни на захар. Избягвайте обаче да купувате лакомства с ябълки, закупени от магазина, тъй като те може да не осигурят желаните ползи.

В допълнение към плодовете, ветеринарният лекар препоръчва да храните домашния си любимец и с парчета говежди черен дроб. Можете да си купите черен дроб от магазина или да го нарежете на парчета с размер на юмрук у дома и да го изпържите във фритюрник. Те могат да се замразят, след което да се затоплят в микровълновата, да се нарежат на парченца с размер на нокът и да се дадат на кучето ви.

Снимка: iStock

Ако кучето ви обича ягоди, можете да му давате по три ягоди на ден. Те съдържат витамин С, антиоксидант, който кучетата могат да произвеждат сами, но количеството е твърде малко, за да се бори с деменцията.