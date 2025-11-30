Гъбички: Нова инфекция почва да тормози Великобритания и заплашва Европа

През последните три години случаите на гъбичката Trichophyton indotineae, която преди това беше практически непозната във Великобритания, са се увеличили с близо 500%, съобщава британският таблоид The Sun. Експерти предупреждават, че заразата заплашва стотици хора да станат "социални изгнаници".

Инфекцията не е животозастрашаваща, но е много трудна за овладяване, което принуждава пациентите да се подлагат на лечение в продължение на седмици или дори месеци.

"Това се превръща в наистина голям проблем във Великобритания. Не знаем колко ендемична или пандемична ще стане инфекцията тук, но нарастващата честота на случаите вече предизвиква сериозно безпокойство", коментира професор Дариус Армстронг-Джеймс, експерт по гъбични заболявания в Imperial College London.

Какво знаем за напастта

Нови данни, представени на конференцията ESCAIDE в Полша на 20 ноември, показват, че броят на инфекциите във Великобритания и Ирландия се е увеличил рязко през последните две години - от 44 случая през 2022 г. до 258 случая към март 2025 г.

Тази гъбичка, известна още като T. indotineae, е вид трихофития, за която за първи път е съобщено в Индия през 2014 г. От откриването си гъбичката е мутирала, превръщайки се в резистентна към стандартните противогъбични лекарства. В момента пациентите често се нуждаят от месеци стационарно лечение с итраконазол - лекарство, което носи риск от сериозни токсични странични ефекти, особено върху черния дроб и сърцето.

T. indotineae причинява червени, сърбящи обриви, най-вече в слабините, бедрата и седалището, каза д-р Дейвид Денинг, експерт по инфекциозни болести в Университета в Манчестър. Ако не се лекува, обривът се разпространява в други части на тялото, включително лицето, и става болезнен и възпален.

"Това значително ограничава социалната активност. Някои хора не могат да излизат от вкъщи или да ходят на работа. Те просто могат да се превърнат в социални изгнаници", добави д-р Денинг.

През последното десетилетие гъбичната инфекция се е разпространила в повече от 20 страни, включително Германия и Съединените щати. Според нови данни, събрани от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA), по-голямата част от регистрираните случаи в Обединеното кралство са сред хора от южноазиатски произход. Д-р Денинг обаче каза, че "няма да мине много време", преди инфекцията да се разпространи по-широко. "Това очевидно ще бъде голям проблем в световен мащаб", добави той.

Повечето от пациентите са били жени на възраст между 20 и 59 години, а най-младата пациентка е била само на 2 г.

T. indotineae се разпространява много лесно посредством домакински предмети като кърпи, спално бельо и дрехи, а по-ранни данни свързват инфекцията и със сексуален контакт.

"Гъбичките се разпространяват семейно", обясни професор Армстронг-Джеймс. "Виждаме клъстери. След като един човек се зарази, другите го следват", каза той.

Андрю Борман от UKHSA уточнява: "Наблюдаваме увеличение на броя на случаите на лекарствено-резистентни гъбички. Това причинява повърхностни кожни инфекции (трихофития или дерматомикоза), които засягат само повърхността на кожата и могат да се появят на няколко части на тялото. Заразените трябва да ограничат контакт кожа до кожа, докато лезиите не отшумят напълно, да перат и сушат кърпи, спално бельо и дрехи с гореща вода и да избягват споделянето им, за да намалят вероятността от предаване".

Някои гъбички могат да бъдат смъртоносни

Много други гъбични патогени, включително Candida, която причинява вагинални инфекции (дрожи), но е и фатална, когато попадне в кръвния поток, стават все по-устойчиви на лечение. Британските здравни власти следят разпространението на инфекцията и предупреждават болните британци да "ограничат контактите кожа до кожа".

След избухването на Covid-19 през 2020 г., медицински специалисти са забелязали увеличение на броя на фаталните гъбични инфекции сред хоспитализираните пациенти.

UKHSA е вдигнала тревога заради Candidozyma auris - гъбичка, известна преди като Candida auris, която може да бъде смъртоносна и се разпространява лесно в болниците.

В момента са налични само четири класа противогъбични лекарства и много малко са в процес на разработка.

Автор: Изабел Шоу, за The Sun

Превод: Ганчо Каменарски