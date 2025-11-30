Русия пак с фатална атака в Киевска област, Украйна спря парното в региона на Ростов (ВИДЕО)

Най-малко един човек е загинал, а 11 са ранени в украинския град Вишгород, след като Русия е предприела атака с дронове срещу Киевска област през нощта на 30 ноември. Сред ранените има едно дете, а шестима души са хоспитализирани. Висока жилищна сграда е изгоряла, а частна къща е напълно разрушена, съобщи ръководителят на Киевската областна военна администрация Никола Калашник. Спасители, лекари и психолози работят на мястото на атаката.

По-рано ръководителят на областната администрация съобщи, че домовете на хората са подложени на нападение от руските сили. "За съжаление, в резултат на нападение е възникнал пожар в многоетажна сграда във Вишгород. На мястото работят спасители, полиция и медицински персонал. Освен това е унищожена и частна къща. Пожар е избухнал и в помещенията на компания", съобщи Калашник в Telegram.

Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна поясни, че руските сили са нанесли удари по жилищни и промишлени райони във Вишгород, което е предизвикало пожар в многоетажна сграда. Спасителите са евакуирали 146 души от сградата. На мястото са били над 90 спасители и 18 единици техника. Службата добави, че са регистрирани пожари и унищожаване на частни домове, повреди на паркирани автомобили и пожар в един от промишлените обекти на града, без да се споменава кой.

Поредна атака срещу Киев и областта

Русия често атакува Киев и Киевска област през последните няколко седмици, като най-скорошната масирана комбинирана атака с дронове и ракети от вчера, 29 ноември, отне живота на двама души, рани поне 38 и остави половината от столицата без електричество.

Украинска атака срещу Русия

Украйна, разбира се, не остава безучастна. Тридесет и три украински дрона са били свалени през нощта над руски региони и над Черно море, твърди руското министерство на отбраната. От тях 16 са били над Ростовска област, 7 са били над Краснодарска област, 3 - над Белгородска област, 1 е бил над Курска област, а 6 - над Черно море, се казва в официалното съобщение.

В Ростовска област котелно е спряло да работи след атака с дронове, а в промишлен завод в Новошахтинск е избухнал пожар, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. Украйна е атакувала през нощта районите Гуково, Новошахтинск, Чертковски и Мясниковски в Ростовска област, посочи той.

"В Гуково е повредено котелно, която отоплява 128 многоетажни сгради, две болници, четири училища и шест детски градини. Персоналът е евакуиран. Доставката на топлоенергия е преустановена. След проверка за наличие на бомби ще започнат възстановителни работи на мястото. Пожарът е възникнал в промишлено съоръжение в Новошахтинск. Пожарът, който е обхванал площ от 50 квадратни метра, е бил бързо потушен", се казва в изявлението на губернатора.

След полунощ имаше съобщения в украински канали, че безпилотни летателни апарати нанасят удари по железопътни възли, за да затруднят логистиката на руските въоръжени сили в окупираната Донецка област.

На видео се видя и пожар в Анапа - в Краснодарския край на Руската федерация.