Вижте какво се случва с организма ви след само една безсънна нощ

Безсънието е един от най-разпространените съвременни проблеми — тих враг, който подкопава здравето, настроението и концентрацията ни. В свят, в който темпото не се намаля дори през нощта, все повече хора се изправят пред нощи, прекарани в борба със собствените си мисли, вместо в почивка.

Макар мнозина да го приемат като нещо дребно или временно, лишаването от сън има последици, които се натрупват и засягат цялото тяло. Въпросът не е само как да заспим, а как да възстановим равновесието между умората и възстановяването — баланс, от който зависи физическото и психическото ни благополучие.

Една безсънна нощ и цялото ви тяло страда. Според д-р Джими Мохамед, липсата на сън е „истинско мъчение“ за тялото, отговорна за хипертония, диабет и дори рак. Докато мнозина се опитват да „компенсират“ безсънната нощ с дълга дрямка или литри кафе, лекарят посочва, че някои навици, които би трябвало да помагат, всъщност влошават умората.

Липсата на сън, подценявана опасност

Д-р Джими Мохамед обяснява, че средно спим с един час по-малко на нощ от необходимото, което е еквивалентно на една безсънна нощ седмично. Този хроничен недостиг на сън нарушава хормоналната и сърдечно-съдовата система: повишаване на кръвното налягане, наддаване на тегло, намален имунитет и когнитивни нарушения.

Подобно на финансов дълг, предупреждава той, този дълг „не може да бъде изплатен“: нощите за възстановяване не отменят ефектите от редовната липса на сън.

Защо се чувстваме толкова зле след безсънна нощ

Сънят действа като истинска „ремонтна фабрика“: през нощта мозъкът елиминира токсините, регулира хормоните и консолидира паметта.

Без този цикъл тялото остава в режим на стрес, освобождавайки кортизол (хормонът на стреса), което обяснява нервността, апетита за храна и сънливостта през деня. Резултатът: след безсънна нощ ние сме не само уморени, но и по-раздразнителни, нервни и по-малко фокусирани.

Лоши навици, които да избягвате след безсънна нощ

Изкушението е голямо да спиш по цял ден, за да се възстановиш. Д-р Джими Мохамед предупреждава, че това е лоша идея: допълнително нарушава цикъла сън-бодърстване.

Други често срещани грешки:

Прекалено пиене на кафе, особено следобед, което забавя заспиването;

Консумация на мазни или сладки храни, защото лишаването от сън нарушава хормоните на глада (грелин и лептин), което тласка хората към висококалорични храни;

Престоят на закрито, докато е на дневна светлина, помага за ресинхронизиране на биологичния часовник.

Добри навици, потвърдени от д-р Джими Мохамед

Лекарят първо съветва да се възобнови нормален ритъм на следващия ден: да станете в обичайното време и да се изложите на естествена светлина.

Светлинната терапия сутрин и леката физическа активност (като ходене) могат да рестартират циркадния цикъл;

Лек обяд с ниско съдържание на мазнини помага за предотвратяване на следобедната умора;

А за лягане: не си лягайте твърде рано, а просто изместете времето за лягане с един час по-рано от обичайното време.

Тези прости действия могат да ограничат ефектите от безсънието, без трайно да нарушат биологичния ритъм.

Безсънието не е просто неудобство, което минава след чашата кафе сутрин. То е сигнал, че тялото и умът ни са извън ритъм и имат нужда от внимание. Възстановяването на съня не става за една нощ, но с постоянство и правилни навици можем да върнем естествения си баланс. Защото качественият сън не е лукс — той е основата на здравето, ясната мисъл и спокойствието, с които посрещаме всеки нов ден.

