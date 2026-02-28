„Винаги връщай услугата!“ – 10 важни урока за живота от Япония

Никой не е изключен от групата.

Добротата е нещо повече от „Благодаря“ и „Довиждане“

Най-добрият начин да покажете на другите колко важни са е да ги поставите на първо място. Правете им малки услуги, услуги.

Ейми Чавес е американска журналистка, която живее в Япония и пише колонки за мистериозната страна за няколко западни издания.

Когато за първи път стъпила в Япония, не можела да не бъде поразена от това колко ефикасно и подредено било всичко. Улиците били чисти, влаковете били точни, а хората били тихи и мили, може би малко ексцентрични, което им придавало особен чар.

Ето основните впечатления на този журналист и какво може да приложи всяка държава:

Винаги връщай услугата, независимо от всичко!

В Япония бързо се научаваш не само да приемаш услуга, но и да я връщаш. Не е нужно да е нещо голямо, но трябва да покажеш благодарност.

Например, ако някой ви помогне да преместите нов диван в къщата (апартамента си), тогава поне трябва да му купите питие в замяна.

Учтивостта и обноските са много важни в японската култура. Ако помолите някого на улицата да ви покаже пътя, той или ще ви нарисува карта, или ще ви покаже къде трябва да отидете.

Добротата в този случай означава безкористност, което допълнително означава, че:

Те поставят другите пред себе си.

Най-добрият начин да покажете на другите колко важни са е да ги поставите на първо място. Правете им малки услуги, услуги.

В японските домове дори има специален кът за сядане за гости, който е почти най-красивото място в къщата.

Няма такова нещо като излизане на питиета или на парти само с един колега. Всички са поканени! По този начин няма да има неудобни моменти, в които някои хора по-късно осъзнават, че не са били поканени.

Когато всички са включени, това ни учи да бъдем толерантни към тези, които са различни от нас.

Японците знаят как да слушат

Японците винаги ще ви дадат възможност да изразите мнението си първи. Те знаят как да слушат! Много е важно да се изслушваме един друг и да не се състезаваме кой ще каже нещо пръв. По този начин ставаме по-толерантни и по-малко осъждаме различните гледни точки и мнения.

Каквато и да е темата, японците се опитват да я обсъждат спокойно, вместо да спорят и да налагат един на друг своите виждания.

Японците не са националисти.

Всички ние (повече или по-малко) обичаме страната, от която идваме. Но е безнадеждно да доказваме на чужденците, че твоята страна е най-красивата и най-добрата в света.

В края на краищата, няма „най-хубавото нещо на света“.

„Ганбару“ – направи всичко възможно

Няма адекватен превод за Ганбара. А именно, много хора се отказват от нещо, когато открият, че то изисква повече време, пари и енергия, отколкото са планирали.

В Япония се очаква да довършиш всичко, което започнеш.

Обещанието трябва да бъде изпълнено.

В Япония, когато някой ти обещае нещо, наистина го мисли. И не го забравя, независимо от всичко. Ще дойде, ако го каже, дори когато навън вали.

Ако случайно не могат да дойдат, или ще се обадят веднага да се извинят, или ще изпратят някого на тяхно място.