Лудогорец привлече треньор, работил с Юрген Клоп и Гарет Бейл

Ръководството на Лудогорец обяви престижен "трансфер" в социалните мрежи. Джон Филипс бе назначен за кондиционен треньор на "орлите". Британецът вече е част от щаба на новия старши треньор Пер-Матиас Хьогмо. Англичанинът е висококвалифициран специалист с богат международен опит. Последно работи като оглавяващ и контролиращ кондиционния процес на отборите в групата „Ред Бул Сокър“, където негови шефове са Юрген Клоп и Марио Гомес.

Джон Филипс ще работи в Лудогорец

Бил е ръководител на научната и тренировъчната дейност в Английската футболна асоциация. Филипс има сериозен опит и в клубни отбори. Между 2020 г. и 2022 г. е част от руския ФК Краснодар, а преди това работи в Малмьо, Ал Ахли, Куинс Парк Рейнджърс, Нантонг Жиюн и Саутхамптън.

Професионалната му кариера започва именно в клуба от Южна Англия, където участва в развитието на редица играчи, впоследствие превърнали се в световни звезди — Гарет Бейл, Тио Уолкът, Нейтън Дайър и Алекс Окслейд-Чембърлейн. „Впечатлен съм от Лудогорец. Отборът се представя невероятно през последните 14 години. Привлича ме проектът и визията за бъдещето в Лудогорец“, заяви Джон Филипс.

Междувременно стана ясно, че нападателят Матиас Тисера се завръща в Лудогорец. Той беше под наем в аржентинския Уракан, но договорът му изтича на 31 декември и от южноамериканския клуб нямат намерения да го задържат. Тисера премина под наем в Уракан още в началото на 2025 г., но след като изигра 27 мача, в които вкара 2 гола и записа 1 асистенция, ще се завърне в Разград.