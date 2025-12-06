Любопитно:

06 декември 2025, 16:31 часа 387 прочитания 0 коментара
Градският транспорт в София страда от прекроения бюджет

Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност на София Виктор Чаушев предупреди за недостиг между 40 и 67 милиона евро за градския транспорт. Той уточни, че преработеният държавен бюджет предвижда 61 милиона евро за транспорта. Те обаче не стигат. В план-сметката не са предвидени и 15 милиона евро за охрана на метрото. Така общината ще трябва да покрие около 50 милиона евро, което не включва увеличение на заплатите в сектор "Транспорт", съобщава БНТ.

Иначе целите на Столична община са амбициозни - тази година предстои най-мащабната подмяна на подвижен състав в последните 15 години. Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност представи проектобюджета за 2026 г. на семинар в Правец, на който присъстваха кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, заместник-кметове, представители на администрацията на Столичната община, общински съветници, районни кметове. 

Бюджетът за транспорт и градска мобилност включва подмяна на подвижен състав, включително планове за 100 нови трамвая, 75 нови тролейбуса и 50 електробуса и над 200 нови автобуса. Предвижда се финансиране от европейски програми и заеми. Изцяло ще бъде ремонтирано и депо "Банишора", предвиждат се и ремонти на релсови трасета, спирки и тоалетните на служителите.

