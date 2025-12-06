Лайфстайл:

Драмата във Висшата лига е пълна! Астън Вила удари Арсенал в последната секунда и се доближи до върха

Астън Вила постигна изключително ценен успех с 2:1 над лидера Арсенал в двубой от 15-ия кръг на Висшата лига. Емилиано Буендия се превърна в герой за "виненочервените", разписвайки се в петата минута от добавеното време. Преди това Мати Кеш откри резултата, а Леандро Тросар възстанови паритета. Така отборът на Унай Емери събра 30 точки на втората позиция и се доближи на 3 от "артилеристите". Топ 3 допълва Манчестър Сити с 28 пункта и мач по-малко.

Първата по-интересна ситуация дойде в деветата минута, когато Мартинес се справи с изстрел на Йодегор. 60 секунди по-късно Рая отговори с доста по-трудна намеса при удар на Уоткинс от близко разстояние. В 14-ата минута Букайо Сака тества стража на домакините, който отново бе безупречен. В средата на полувремето гол на Езе бе отменен заради засада в хода на атака.

Последва по-силен период за "вилани". Първо, тяхно опасно нападение бе спряно от Райс, но в 36-ата минута нямаше какво да попречи на Кеш да засече центриране на Торес за 1:0. До почивката Мартинес демонстрира рефлекс, за да се справи с шут на Уайт.

Микел Артета направи двойна смяна за началото на втората част - Тросар и Гьокереш влязоха на местата на Езе и Мерино. Това даде резултата в 53-тата минута. "Топчиите" организираха контраатака, която бе успешно завършена от Леандро Тросар - 1:1. Попадението подейства като червена лампичка за Астън Вила.

Кеш, Камара и Уоткинс пропуснаха добри положения. В 70-ата минута Емилиано Мартинес направи страхотно спасяване, избивайки с пръсти изстрел на Йодегор. В 78-ата минута Мален не намери целта, излязъл очи в очи с Рая. Обръчът около Арсенал се затягаше, а в 82-рата минтуа Тимбер се размина с автогол. Натискът на домакините се материализира буквално в последната секунда. Получи се карамбол в наказателното поле на Арсенал. Рая и защитата пред него се намесиха няколко пъти, преди Буендия все пак да прати топката в мрежата за крайното 2:1. 

