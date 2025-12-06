Никола Цолов: През цялото време се борех с колата, щастлив съм от третото място

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов бе изключително щастлив от първия си подиум в престижната надпревара. Както е известно, състезателят на Кампос Рейсинг завърши на трета позиция в спринта на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби. След края на надпреварата Българският лъв, както всички наричат Цолов, говори пред колегите от „Диема“ като сподели, че по време на цялото състезание е трябвало да се бори със своя болид.

Никола Цолов разкри, че състезанието в Абу Даби е било много тежко физическа. Той допълни, че ще трябва да анализиран представянето си, тъй като темпото му е било далеч от това, което е очаквал. Родният пилот бе категоричен, че е бил уверен, че може да постигне нещо още преди самото състезание на „Яс Марина“

„Трябва да анализирам, защото темпото не бе това, което очаквах“

„Беше сложно, особено физически, леко горещо. Давахме пълна газ, нямаше абсолютно никаква деградация или беше минимална. Тоест, това го направи по-сложно физически реално. През цялото време се борех с колата. В крайна сметка с третото място съм щастлив от подиума. Но трябва да анализирам, защото темпото не беше това, което очаквах. Особено в началото. Но да, щастлив съм все пак“.

„Мисля, че за старта се чувствах уверен още преди състезанието. Имах лек шортшифт към втора скорост, което ме забави. Но първата фаза на старта беше много силна, което направи цялото нещо“, обясни Никола Цолов.

