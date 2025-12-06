Спорт:

Арда матира Локомотив Пловдив насред „Лаута“ и затвърди кризата при „смърфовете“

Арда Кърджали победи Локомотив Пловдив насред „Лаута“ в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. Срещата завърши при резултат 2:0 за гостите от Родопите. В герои за отбора на Александър Тунчев се превърнаха Патрик Луан и Феликс Ебоа Ебоа, които реализираха попаденията за „светлосините“. Поражението пък затвърди кризата при „смърфовете“, които са в серия от две поредни загуби и общо 4 мача без победа в българския елит.

И двата гола паднаха преди почивката

Двубоят стартира отлично за Арда, които поведоха още в 9-ата минута. Светослав Ковачев изведе Патрик Луан на добра позиция и той с прецизен удар матира Боян Милосавлиевич за 1:0. Локомотив опита да отговори, но изстрелът на Каталин Иту със задна ножица бе спасен от Анатоли Господинов.

В петата минута на добавеното време на първата част Арда нанесе втори удар на домакините. След центриране от корнер Феликс Ебоа Ебоа бе оставен непокрит в наказателното поле на „смърфовете“ и той с глава се разписа за 2:0.

Край на мача.

Локомотив така и не намери път към вратата на Арда

След почивката Локомотив вдигна оборотите като набързо създаде две добри ситуации пред вратата на Господинов. С пропуски обаче се отличиха Севи Идриз и Хуан Переа. Впоследствие темпото поспадна и опасните положения пред една от двете врати липсваха. До края на мача повече голове не паднаха и Арда се поздравиха с така важните за тях три точки.

Класирането в Първа лига

След победата си Арда събра 24 точки и заема 10-то място във временното класиране в Първа лига. Толкова има и 9-ия Ботев Враца, който обаче е с мач по-малко от тима от Кърджали. Локомотив Пловдив пък остава с 29 пункта в актива си и е на 6-та позиция в подреждането.

Бойко Димитров
