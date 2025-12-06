Община Царево задейства BG Alert, в Приморско са в готовност за евакуация

Община Царево задейства системата BG Alert заради прогноза за нови интензивни валежи през нощта. Към момента обстановката на територията на общината е нормална, но през деня в района на Странджа и село Изгрев са паднали около 130 л/кв. м дъжд, което е довело до локални наводнения, съобщиха от общинската администрация. В зоната около къмпинг "Арапя“ са наводнени предимно незаконни постройки и земеделски площи в близост до речното корито. Пътят към село Лозенец е проходим. Републиканският път за село Варвара е отворен, след като по-рано беше затворен за кратко поради голямо количество стичаща се вода.

Снимка: БГНЕС

Още: Мощната буря „Байрон“ парализира Гърция: Червен код и наводнения (ВИДЕО)

Наводнение има и на пътя зад вилната зона на Лозенец, където водата идва от главния път. Дъждът постепенно намалява, реките и деретата са проводими и водата се оттича. Дежурни екипи продължават обходи на язовири и рискови точки, добавиха от пресцентъра на Община Царево.

Обстановката в региона

По-рано днес в община Бургас е евакуирано четиричленно семейство от дома им в село Извор, след като реката, преминаваща край селото, скъса дига. Има наводнени участъци и затруднено придвижване по част от пътищата в община Бургас - предимно в посока села Димчево и Зидарово. Ситуацията остава динамична и продължава наблюдението на критични участъци и водни обекти, посочиха от общината. Проверка на БТА в Информационната система за управление на водите на територията на Община Бургас показа, че към 15:20 часа река Изворска при село Извор е с критично високо ниво от 391 см. Критично високи са и нивата на дерето, което преминава през вилна зона Черниците.

Снимка: БГНЕС

Кметът на Приморско Иван Гайков съобщи, че екипи на общината, полицията и пожарната наблюдават непрекъснато състоянието на река Ропотамо в района на село Ново Паничарево. След обилните валежи реката е увеличила значително нивото си. По думите на Гайков към момента няма непосредствена опасност за хора или имоти.

Още: Няма да ни се случи същото като в "Елените", но рисковете в София са два: Главният архитект с притеснителна информация

Всички институции са в готовност при необходимост да бъде извършена евакуация или да се окаже помощ на жители в засегнатите райони, каза той.