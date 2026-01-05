Водици - обичаят, който се изпълнява в нощта срещу 6 януари

Водици е стар български обичай, останал от древността по нашите земи. За дните по Водици се счита периодът от 5 до 7 януари, които са предците ни са били последните дни от годината, бележещи началото на Новата Година. В тези дни на особена почит е водата. Вярва се, че в нощта срещу 6 януари небето се отваря за сбъдването на желанията.

Какво предствлява празникът и обичаят Водици?

Празникът, носещ това име, е разделен на три части. Той започва на 5-и януари вечерта – това е нощта на Мълчаната вода. 6-и януари се отбеляват Мъжки водици. На 7-и януари са Женски водици.

В първия ден се прави мълчана и наричана вода с изпълняването на обичая Водици. Това е нощта срещу Богоявление. Още преди Христа се изпълнявал този обичай - той е свързан с вярата в очистителната, целебна и магическата сила на водата. Предците ни са вярвали, че в полунощ водата започва не само „да чува“, но и да сбъдва желанията.

"Мълчана вода" сбъдва желания тази нощ

Какво се прави в нощта срещу 6 януари?

Налейте вода е котле след залез слънце на 5 януари вечерта. Може да използвате чаша или малка тенджерка, но не и пластмасов съд. Съдът с водата трябва да се изнесе навън, като той задължително се държи с две ръце. Притихнете малко с водата, кажете името си на глас. Докато държите съда с водата помислете за най-голямото си желание. След това оставете водата навъб, за да се „измълчи“ и пречисти.

Сутринта на 6 януари първото нещо, което трябва да направите след ставане от сън, е да отидете при водата. След това измийте очите с нея и отпийте една глътка. Благодарете на водата като склоните чело пред нея и след това я приберете. "Мълчаната" вода може да се изпие, да се използва за пръскане на дома или поливане на цвете.

6 януари се свързва с мъжката енергия. На този ден се изпълнява друг обичай - хвърлянето на Кръста във водата. Вярва се, че мъжът, който извади кръста от водата, ще бъде здрав през цялата година и ще му върви във всичко. На 6 януари отбелязваме Йордановден - един от най-големите християнски празници. На този ден Йоан Кръстител кръщава в река Йордан Исус Христос.

Водици: Как се прави наричане на вода

С кръщаването на водата приключват "мръсните дни" и светът става безопасно място за живеене.

В църквата се извършва служба и, придружен от тържествено шествие.

7 януари е последният ден от Водици и се свързва с женската енергия. На този ден младите жени и момите се къпят в студената вода за здраве. На този ден Православната църква почита свети Йоан Кръстител – кръстителят на Исус Христос, който е наричан още Предтеча. Ивановден се счита за ден на младото семейство, което е минало под венчилото. На този ден се изпълнява ритуалът “Къпанки” - влизането в ледена река за зачеване на здраво поколение.

Мечтаете за ново начало? Кога е Водици и какво да направите на този ден, за да се сбъдне желанието ви