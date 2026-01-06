Депресия и апатия след празниците: Защо се случва и какво да правим?

След новогодишните празници много хора се чувстват уморени и депресирани, а психолози обясниха защо се случва това. Следпразничната депресия е реално състояние, което временно засяга мнозина. Това съобщиха психолозите и психотерапевти д-р Джоланта Бърк, семейният терапевт Анджула Мутанда и терапевтът д-р Доналд Грант, пише Daily Mail.

Следпразнична депресия: Какви са причините?

Според д-р Джоланта Бърк, промените в настроението след празниците са свързани със системата за възнаграждение на мозъка и нивата на допамин.

„Следколедната депресия е тясно свързана с допамина“, обяснява тя.

Допаминът е невротрансмитер, който играе централна роля в мотивацията, удоволствието и възнаграждението. Той се освобождава не само когато получим подарък, но и когато го очакваме.

„Нивата на допамин обикновено се покачват около Бъдни вечер, подтикнати от очакването на празника, общуването и специалните събития“, пише д-р Бърк в The Conversation. „Връщането към рутина, с по-кратки дни и по-малко социални планове, може да доведе до временен спад в нивата на допамин“, обяснява тя.

„Хората описват това като чувство на потиснатост, липса на мотивация или невъзможност да се насладят на неща, които преди са им били приятни“, казва експертът.

Друг хормон, чиито нива се колебаят през този период, е окситоцинът, „хормонът на любовта“, който е отговорен за социалната връзка и емоционалната близост. „Нивата му се повишават, когато изпитваме близост, например когато родител прегръща дете, което засилва чувствата на доверие и привързаност“, добавя Бърк.

След празниците, когато много хора прекарват време със семейството и приятелите си, внезапното преминаване към изолация може да причини самота и депресивно настроение. Празничният сезон също нарушава здравословните рутини: късно лягане, консумация на алкохол и по-малко физическа активност. Те предизвикват краткосрочно освобождаване на допамин, но често оставят хората изтощени през първите седмици на новата година.

Как да се справите със следпразничната депресия?

Д-р Бърк препоръчва да започвате деня си с естествена светлина, да правите кратка разходка по време на обяд и да се движите повече – дори просто да ходите пеша, вместо да използвате обществен транспорт. Физическата активност стимулира циркадния ритъм, помага за регулиране на съня и подобрява настроението ви.

Семейният терапевт Анджула Мутанда подчертава, че поддържането на социални връзки е важно, дори за тези, които се чувстват изтощени след празниците.

„Да бъдеш сред други хора, докато правиш неща като четене, гледане на телевизия, ти помага да се чувстваш свързан, без да се налага постоянно да общуваш“, обяснява тя.

Д-р Доналд Грант препоръчва да си поставяте малки, реалистични цели, да практикувате осъзнатост и да се фокусирате върху ежедневните навици, за да намалите стреса и да си възвърнете чувството за постижение. „Новата година е възможност да преразгледате рутината си, но не е нужно да променяте всичко наведнъж“, добавя той.

Експертите подчертават, че спадът в настроението след празниците обикновено е временен и не е признак на клинична депресия. Това е нормална реакция на мозъка към променящите се стимули и връщане към нормалния живот.

