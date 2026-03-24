Връщаме часовниците назад в неделя - как се отразява на здравето ни

Пропускането на един час всяка пролет е начин за оптимизиране на дневната светлина. Изследванията обаче все повече показват, че годишната промяна на часовото време всъщност може да има непредвидени вредни последици за здравето.

Може ли загубата на един час сън наистина да навреди толкова много? Изследването казва „да“. Намаляването на съня с един час на нощ може да не изглежда като голяма работа в началото, но загубеният час може да има значителни последици, особено за тези, които спят по-малко от препоръчителните седем до девет часа в началото.

Можете да мислите за циркадния си ритъм като за вътрешен график, който тялото ви следва, помагайки на ежедневните му функции (не само спането и бодърстването, но и неща като метаболизма) да се случват редовно в точното време. Вашият вътрешен часовник е свикнал с дневна светлина и тъмнина, които се появяват постоянно в определено време на деня. Може да отнеме време на тялото ви да се адаптира към промените.

Какво можем да направим, за да свикнем с промяната на времето възможно най-бързо?

1. Имайте редовен график за сън преди промяната на часовото време

Колкото по-постоянен е графикът ви за сън преди промяната, толкова по-малко корекции ще трябва да прави тялото ви, когато тя настъпи. Ако спите по осем часа на нощ, една нощ с един час по-малко сън ще бъде много по-малък проблем, отколкото ако редовно спите шест часа и пропускате един час.

2. Постепенно променяйте графика си за сън

С наближаването на лятното часово време, преместете времето си за събуждане с 15 минути по-рано всяка сутрин. Това може да помогне на тялото ви постепенно да се адаптира. Така че, ако обичайното ви време за лягане е 23:00 часа, лягайте си в 22:45 часа.

3. Обърнете внимание на времето за вечеря

Друг основен фактор, който задейства нашия циркаден ритъм, е храната. Като цяло е добра идея да не се яде три до четири часа преди лягане.

4. Върнете всички часовници назад нощта преди началото на лятното часово време

Преди да си легнете вечерта преди началото на лятното часово време, не забравяйте да сверите всичките си часовници напред. Това може да направи промяната на времето по-малко объркваща.

5. Начало на деня

Допълнителен съвет е да започвате деня си със слънчева светлина, въпреки че има известно забавяне в циркадния ви ритъм. Можете да използвате естествената слънчева светлина, за да помогнете на биологичния си часовник да се синхронизира по-близо със слънчевия.