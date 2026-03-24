Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

24 март 2026, 13:16 часа 308 прочитания 0 коментара
Филмът "GASLIT" на "Грийнпийс" - САЩ с легендарната Джейн Фонда с премиера на София Филм Фест (ТРЕЙЛЪР)

Документалният филм "Gaslit", продуциран от "Грийнпийс" - САЩ с участието на носителката на две награди "Оскар" Джейн Фонда ще бъде излъчен премиерно в програмата на 30-ото издание на юбилейния София Филм Фест в секцията "СФФ Природа" на 30 март от 18:00 ч. в Дома на киното в София. Филмът ще бъде представен и в програмата на "София Филм Фест на брега" в Бургас – на 25 март от 14:00 ч. в Културен дом НХК.

Във филма "Gaslit" Фонда предприема пътешествие през петролните полета на Тексас и крайбрежните общности по Мексиканския залив, срещайки се с хората на първа линия на разширяването на индустрията за изкопаеми горива в Съединените щати. От 2023 г. САЩ е най-големият износител на втечнен изкопаем газ (LNG) в света, а петролните и газовите компании едновременно подхранват мащабен бум в производството на пластмаси, като залагат все повече на нефтохимията, за да осигурят дългосрочното си бъдеще. Във филма участват още награждаваната актриса Кони Бритън и мултиплатинената, номинирана за "Грами" продуцентка, авторка на песни и изпълнителка Маги Роджърс. Присъединявайки се към Джейн Фонда, те свидетелстват за суровата реалност на екологичната несправедливост.

Филмът предлага интимен и тревожен портрет на ловци на скариди, фермери, бивши нефтени работници, семейства, представители на религиозни общности, както и хора, самоопределящи се като "активисти по неволя", които се противопоставят на вредите, причинени от тази експанзия. Местните хора, представители на различни политически и културни среди, са се обединили в защита на територията, която обитават, в името на природата.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Този бум не е свързан само с петрол и газ – става дума за несправедливост, екологично замърсяване и унищожаването на цели общности", казва Джейн Фонда, актриса и активистка. "Gaslit" има за цел да даде глас на обикновените американци, които твърде често биват пренебрегвани. Те знаят какво означава да се изправиш срещу привидно непреодолима сила дори когато рискът е да загубиш всичко."

Режисиран от Кейти Камоси, "Gaslit" отправя призив за действие и провокира размисъл върху продължаващата с десетилетия борба между стремежа към безусловна печалба на индустрията за изкопаеми горива и оцеляването на общностите, които живеят на територията на тези залежи.

"Днес повече от всякога е важно светът да чуе хората, които преживяват климатичната криза от първо лице", казва Камоси. "Gaslit" е визуално отражение на цяло движение и на хората, които се борят със зъби и нокти за живота си всеки ден. Дълбоко сме благодарни на общностите в южната част на Мексиканския залив за тяхното лидерство – и се надяваме зрителите да напуснат киносалона едновременно възмутени от реалността и вдъхновени от личните истории."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова Отговорен редактор
София Филм Фест Джейн Фонда Грийнпийс документално кино опазване на природата Gaslit Грийнпийс САЩ
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес