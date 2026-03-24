Лекари разкриха скрития виновник за следобедната умора

Познато ви е усещането: 15:00 ч., енергията ви се срива и изведнъж втората (или третата) чаша кафе ви се струва единственото нещо, което стои между вас и дрямката под бюрото ви. Обвинявате за това лошия сън през нощта или твърде многото време пред екрана, нали? Не бързайте.

Според лекарите има скрит виновник за следобедния спад на темпото, който повечето хора пренебрегват - и той няма нищо общо с отказването от кофеина или прегарянето.

Науката за следобедната криза

Според д-р Радж Дасгупта, доктор по медицина, сривът в средата на следобеда не е само в главата ви. Всъщност това е естествен спад в циркадния ви ритъм.

„Около 13:00-15:00 ч. телесната ви температура леко се понижава, което сигнализира на тялото и мозъка ви да се успокоят“, обяснява Дасгупта. „Добавете храносмилането след обяд и възможните колебания в кортизола и ще получите перфектната рецепта за ленивост.“

Следобедната отпадналост се влияе и от двата хормона, като фактори като естроген, прогестерон, кортизол и мелатонин играят роля, казва Андрю Е. Колски, квалифициран клиницист по поведенческа медицина на съня.

„Намаляващите нива на естроген могат да нарушат метаболизма на глюкозата и функцията на невротрансмитерите (допамин и серотонин), което води до енергийни сривове“, обяснява Колски. „Ниските нива на прогестерона намаляват успокояващия му ефект, което води до по-лошо качество на съня, което засилва дневната умора. Комбинираните промени в нивата на естроген и прогестерон могат да повлияят на регулирането на кръвната захар, което води до срив след обяд.“

Освен това кортизолът може естествено да се понижи в късния следобед, което води до спад в енергийните нива. При жените в средна възраст хормоналните промени могат да предизвикат дисрегулация на мелатонина, което допринася за следобедната сънливост.

Как диетата и хидратацията влияят на енергийните нива

Това, което ядете и пиете през деня, оказва голямо влияние върху това как се чувствате следобед, обяснява Дасгупта.

„Тежък обяд с въглехидрати - например паста или голям сандвич - може да повиши кръвната ви захар, което да доведе до спад на енергията по-късно“, казва Дасгупта. „Дехидратацията ви кара да се чувствате отпаднали, а кофеинът, особено ако прекалите с него сутринта, може да ви накара да се чувствате още по-уморени, след като отмине.“

Изходът?

Дасгупта казва, че балансирано хранене с протеини, фибри и здравословни мазнини ще поддържа енергията ви стабилна, и много вода, за да предотвратите обезводняването. Вместо да посягате към допълнителното кафе, опитайте се да отпивате вода или билков чай, за да сте хидратирани без нервност.

Как да преодолеем следобедната криза

Съществуват прости, научно подкрепени начини да останете енергични през целия ден. Започнете с оптимизиране на обяда си.

„Оптимален е обяд, богат на постни протеини, зеленолистни зеленчуци, ядки, семена и бобови растения, както и на здравословни мазнини като зехтин и авокадо“, казва Колски. „Тези храни ограничават рязкото покачване и спадане на нивата на кръвната захар, което обикновено се получава при хранене с нездравословни мазнини и въглехидрати.“

Освен това стремежът към постоянен прием на вода през целия ден ще помогне за предотвратяване на свързаната с дехидратацията умора. Колски добавя, че дори леката дехидратация може да доведе до отпадналост, мозъчна мъгла и затруднена концентрация.

„Не е проблем да изпиете чаша кафе или чай в началото на деня, но елиминирайте газираните и сладките напитки през целия ден и ги заменете с вода или естествено ароматизирани напитки“, съветва той.

Друг начин да предотвратите следобедния спад е да бъдете активни през целия ден. Кратка разходка, леко разтягане или дори изправяне за няколко минути могат да помогнат да се отървете от ленивостта. „Ако работите на бюро, станете и се раздвижете, като се разхождате следобед, направите няколко леки разтягания или използвате стълбите вместо асансьора“, казва Колски.

Нещо повече, излагането на естествена слънчева светлина сутрин също може да помогне за регулиране на циркадния ви ритъм. „Ако работите на закрито без естествена светлина, помислете за използване на лека лампа през първите 20-60 минути от деня“, предлага Колски.

