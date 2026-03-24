Било предназначено за болниците: Конфискуваха 3,5 тона негодно месо

Властите в Гърция конфискуваха приблизително 3,5 тона месо и риба, част от които са били предназначени за държавни болници, след като са обявили продуктите за негодни за консумация, предаде гръцкото издание Kathimerini. Инспектори са нахлули в помещение в Пирея след анонимно оплакване относно условията в съоръжението, което е работило без лиценз. Полицейски служители и прокурор са придружили проверката, след като собственикът първоначално е отказал достъп до складово помещение.

Какво му е било на месото?

Вътре инспекторите открили немаркирани продукти, както и месо, показващо ясни признаци на повторно замразяване след размразяване, практика, забранена съгласно правилата за безопасност на храните.

Властите също така смятат, че компанията е правила последователни промени в своя ДДС номер, регистриран офис и управление в очевиден опит да избегне ефективен надзор върху дейността си.

Последваха проверки и в болниците

Тъй като компанията имаше договори за доставка с публични организации, включително болници, регионалните служители сега извършват проверки в болници и други публични органи, за да установят дали съхраняват месо и риба, доставени от фирмата.

Подобен случай в България

Припомянме, че преди дни стотици тонове храни с неясен произход бяха открити в хладилен склад край Хасково при съвместна акция на Министерството на земеделието и МВР. Първоначалната информация гласеше, че част от продуктите са били съхранявани при неподходящи условия, а днес (24 март) Христанов потвърди пред Nova News, че десетки тонове са с изтекли срокове на годност. Проверява се и хипотеза, според която храните са били връщани от търговската мрежа, преопаковани и отново пускани в продажба.