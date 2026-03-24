Новост от ЦИК: Аудиофайлове ще помагат на незрящите избиратели

Централната избирателна комисия (ЦИК) прие решение за гласуването на избиратели с увредено зрение и проблеми с придвижването. "Тези избиратели имат възможност да гласуват в определена секция на партерен или нисък етаж, или в друга секция по техен избор, когато секцията им по постоянен адрес не е подходяща", обясни зам.-председателят на ЦИК Росица Матева.

В помощ на незрящите

Новото и различното в това решение е включването на създаването на аудиофайлове с кандидатски листи с цел информираност на незрящите избиратели.

"Ако бъдат създадени аудиофайлове, се предвижда тези табла да бъдат поставени пред секциите, определени за гласуване за хора с увредено зрение", обясни Матева. И добави, че на тези хора се предоставят QR кодове, с които могат да стигнат до аудиофайловете с кандидатските листи, за да бъдат информирани кои са кандидатите, за които могат да гласуват.

ЦИК прие и решение за определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии извън страната, като заплащането е съобразено с предвидените средства по бюджета на Министерството на външните работи, одобрени с план-сметката за изборите, приета от Министерския съвет.

На днешното заседание на ЦИК беше утвърден и образецът на бюлетината за гласуване извън страната, за да започне отпечатване.