Проверяват кода на 100% от машините за гласуване

„За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100% от инсталираните машини за гласуване, вместо досегашните 30%. За целта министерството ще разчита на допълнителен екип от около 60 технически специалисти от държавната администрация“. Това каза в понеделник служебният министър на електронното управление Георги Шарков, който е и координатор по организацията на вота. От Министерството на електронното управление (МЕУ) съобщиха, че започва удостоверяване на типа машини, които ще се използват за предстоящите избори на 19 април. За целта на трите институции, определени от Изборния кодекс – МЕУ, Българския институт за стандартизация (БИС) и Българския институт по метрология (БИМ), са предоставени 10 машини от Централната избирателна комисия.

Още: Новият министър на е-управлението с нов подход към машините за гласуване

Това става след приключилото обществено обсъждане на проекта на актуализирана методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип технически устройства за машинно гласуване с изискванията от Изборния кодекс и техническата спецификация.

Гласувайте с машини

Снимка БГНЕС

Методиката беше утвърдена от МЕУ, БИС и БИМ. Актуализираната методика, приложенията към нея, както и постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация са публикувани на официалната интернет страница на МЕУ.

Още: Министърът на електронното управление: Приканвам всички да гласуват с машини (ВИДЕО)

Припомняме, че на 18 март по време на брифинг в Министерския съвет, министър Шарков прикани всички български граждани, където това е възможно, да гласуват с машини.

"Като министър за електронното управление, отговарящ за техническата страна на вота, машините и видеонаблюдението, моето убеждение е, че машините гарантират честни резултати, а видеонаблюдението вече се доказа като незаменим инсрумент за установяване на нередности", каза тогава Шарков.

Още: Има 1000 машини за гласуване, на които им липсват части