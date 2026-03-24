Бягство към свободата: Корги поведе глутница кучета към дома (ВИДЕО)

24 март 2026, 6:57 часа 0 коментара
Бягство към свободата: Корги поведе глутница кучета към дома (ВИДЕО)

В Китай седем откраднати кучета избягаха от камион на месарница и извървяха 17 км до вкъщи, водени от корги. В провинция Дзилин седем кучета бяха откраднати, за да бъдат продадени на пазар за кучешко месо. Животните обаче успяват да избягат.

Но вместо да се разпръснат, те остават заедно около ранена немска овчарка.

В продължение на два дни те изминават около 17 км през пътища и полета и се връщат при стопаните си.

Мисията за бягство е изпълнена успешно.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
