Бягство към свободата: Корги поведе глутница кучета към дома (ВИДЕО)

В Китай седем откраднати кучета избягаха от камион на месарница и извървяха 17 км до вкъщи, водени от корги. В провинция Дзилин седем кучета бяха откраднати, за да бъдат продадени на пазар за кучешко месо. Животните обаче успяват да избягат.
Но вместо да се разпръснат, те остават заедно около ранена немска овчарка.
В продължение на два дни те изминават около 17 км през пътища и полета и се връщат при стопаните си.
Мисията за бягство е изпълнена успешно.
🐶 In China, 7 stolen dogs escaped from a butcher’s truck and walked 17 km home led by a corgi!— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026
In Jilin province, seven dogs were stolen for sale at a dog meat market and loaded into a van. But they managed to escape — and what followed looks like a movie.
Instead of… pic.twitter.com/9gbZI9yl8Q