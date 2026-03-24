Бързорастящи храста, които ще преобразят градината ви бързо

Ако искате бързо да преобразите външното си пространство, бързорастящите храсти са един от най-лесните начини да го направите. Тези бързорастящи растения могат да добавят цвят, структура, уединение и сянка за изненадващо кратко време, като същевременно запълват оголените участъци и правят градината да изглежда по-пълноценна и по-утвърдена. Още по-хубаво е, че много от тях са лесни за поддръжка, така че са идеални за начинаещи, заети градинари и всеки, който не иска да чака години за резултати.

Преди покупка винаги проверявайте евентуалната височина и размах. Бързорастящите храсти могат да постигнат впечатляващ растеж за кратко време, така че се уверете, че имате достатъчно място, за да растат, без да заемат по-голямо пространство.

Ако възнамерявате да засадите няколко храста един до друг, например за жив плет или скриване, ще трябва да проверите и препоръчителното разстояние (повечето доставчици предоставят таблица с разстоянието).

За да засадите храста си, изкопайте голяма дупка, за да имат корените място да се разпространят, запълнете я с почва и полейте обилно. Поддържайте почвата влажна, докато храстът се установява, след което подхранвайте и подрязвайте , ако е необходимо, за да го поддържате здрав и да изглежда най-добре.

Хортензия

Идеални за бордюри, жив плет и контейнери, хортензиите са на страхотна цена, произвеждайки големи, ефектни цветове от късна пролет чак до есента.

Засадете в началото на пролетта или есента във влагозадържаща почва. Мулчирайте след засаждане и поливайте редовно – хортензиите не обичат сухи корени. Те виреят най-добре на пъстро слънце или полусянка.

2. Лавандула

Цветна и ароматна, лавандулата е красиво растение за жив плет и може да се отглежда в бордюри и саксии. Тя е и магнит за опрашителите.

Най-доброто време за засаждане на лавандула е през пролетта в добре дренирана почва и на пълно слънце. Въпреки че е устойчива на суша , ще се нуждае от редовно поливане.

Английската лавандула (Lavandula angustifolia) е популярен избор, тъй като е компактна и зимоустойчива. „Munstead“ и по-тъмнолилавият „Hidcote“ са лесни за отглеждане. Ако отглеждате като жив плет, ще трябва да разпределите растенията си според вида лавандула, който отглеждате.

„За да предотвратите вдървесняването и напукването на лавандулата, подрязвайте редовно веднага след края на цъфтежа“, съветва Анализ Брили, експерт по градинарство в Thompson & Morgan . „Не докосвайте долните, по-стари стъбла – просто използвайте градински ножици, за да ги подрежете обратно до мек зелен растеж на около 2-3 см под избледнелите цветни главички.“

3. Лаватера

Тези растения, подобни на ружа, цъфтят с множество красиви, подобни на чинийки цветове в нюанси на бяло или розово през цялото лято. Те ще растат добре в задната част на бордюр или голям контейнер на пълно слънце, но ще се нуждаят от защита от вятъра.

Lavatera x clementii 'Rosea' е особено енергично растящо растение с множество привличащи вниманието меко розови цветове.

Някои лаватери не са толкова издръжливи, колкото други, така че винаги проверявайте препоръчителните условия на отглеждане и инструкциите за грижа, преди да купите.

4. Будлея

Будлеята е известна още като пеперуден храст, тъй като цветовете ѝ са любими на пеперудите. Тя обича пълно слънце и е идеална за задната част на бордюра.

Засадете през пролетта в добре дренирана почва. Обикновено цъфтят през цялото лято и ще се възползват от ежегодна резитба след цъфтежа.

Един от най-познатите и лесни за отглеждане видове е Buddleja davidii – това е растението, което често се среща да расте покрай железопътните линии.

5. Форзиция

Един от най-популярните цъфтящи храсти, форзицията е обичана заради изобилието си от ярки жълти цветове, които сигнализират за пристигането на пролетта.

То е издръжливо и надеждно и расте добре на повечето видове почви на пълно слънце или полусянка, но няма да вирее в изключително влажни или сухи условия. В началото на пролетта е добра идея да премахнете старите клони, за да може светлината да достигне до новите издънки. Трябва да се подреже, след като цветовете започнат да вехнат.