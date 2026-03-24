Археолози откриха мистериозен подземен тунел в праисторическо гробище в Германия

В Германия археолози откриха тесен и странен подземен тунел в праисторическа гробница, който по-късно е бил умишлено запечатан. Според DailyGalaxy, разкопки в град Райнстедт са разкрили къснонеолитни надгробни могили и следи от надгробна могила от бронзовата епоха. В центъра на разкопките се намира голям ров, свързан с културата Баалберг, която датира от четвъртото хилядолетие пр.н.е. и бележи най-ранната фаза на дейност на това място. Обаче, това, което изглеждаше като нещо обикновено, бързо се превърна в нещо много по-интригуващо.

Подземният проход първоначално е изглеждал като овална яма, дълга приблизително два метра и широка до 75 сантиметра, запечатана с тежка каменна плоча. Първоначално се е предполагало, че е гроб, но по-нататъшното разследване е довело до неочакван резултат.

Наблюденията показват, че могилата е наклонена на север и се простира в компактна льосова почва – финозърнеста, носена от вятъра седиментна маса, известна със своята стабилност, докато фрагменти от късносредновековна керамика показват много по-късна фаза на употреба.

Изследователите идентифицирали структурата като ердстал – тесен, изкуствен подземен тунел, открит в льосови почви. Коридорът е леко извит, висок е от 1 до 1,25 метра и широк от 50 до 70 сантиметра.

Находките в прохода обаче повдигат още повече въпроси. Според данни от разкопки, археолозите са открили желязна подкова, скелет на лисица и няколко малки животински кости. Те са открили и тънък слой дървени въглища на дъното. Няколко големи камъка са били внимателно подредени в най-тясната точка на входа.

Това вероятно означава, че тунелът е бил умишлено блокиран в даден момент. Археолозите също така отбелязват, че древните погребения често са били считани за табу през средновековието, което може да обясни защо подобно скривалище е създадено тук - на място, което рядко се посещава.

