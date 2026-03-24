Руски удар по детски градини, ранено бебе и шрапнели в дома на кмета на Днипро (ВИДЕО)

Най-малко девет души са ранени в резултат на сутрешната атака на руските въоръжени сили срещу украинския град Днипро, обявиха местните власти, актуализирайки информацията, която по-рано гласеше, че има трима пострадали. Сред ранените е и 18-месечно момченце. То е хоспитализирано. Лекарите оценяват състоянието му като средно тежко. Освен това са нанесени щети на осем жилищни сгради и две детски градини, съобщи ръководителят на областната администрация Олександър Ганжа.

Шрапнели в дома на градоначалника

Кметът на Днипро пък заяви, че по време на атаката срещу града в дома му са паднали шрапнели.

„Този път парче шрапнел влетя право в кабинета ми у дома, пробивайки щорите и стъклото. Естествено, няма да подавам иск за обезщетение“, написа Борис Филатов.

Според него всички комунални служби в момента работят за отстраняване на последствията.

По-рано беше съобщено, че в Днипро дрон „Шахед“ е ударил висока сграда. Имаше първоначални данни, че двама души са били хоспитализирани в тежко състояние - 67-годишна жена и 74-годишен мъж. Те са получили рани от шрапнели, разкъсвания и травматични мозъчни увреждания.

