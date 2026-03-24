Реал Мадрид влиза в битка с ПСЖ за ас на Челси

24 март 2026, 13:09 часа 296 прочитания 0 коментара

Полузащитникът на Челси Енцо Фернандес е трансферна цел на Реал Мадрид, а през лято шансът за осъществяване на сделката ще бъде най-голям. 25-годишният аржентински национал е следен от Реал Мадрид още от времето си в Ривър Плейт, а от испанския гранд проявяваха интерес и преди преминаването му от Бенфика в Челси.

Енцо Фернандес предпочита да играе в Ла Лига

Интерес към Фернандес обаче има и от френския Пари Сен Жермен, както и Ал Итихад от Саудитска Арабия, пише изданието talksport.com, като добавя, че футболистът би предпочел трансфер в Ла Лига.

Попитан за информациите, свързващи го с Реал Мадрид, Енцо Фернандес коментира: „Ще видим след Световното първенство. Досега не сме водили никакви разговори. Честно казано, все още няма нищо. Сега съм концентриран върху Челси и това, което ни остава в последните няколко мача от сезона“.

В Челси изглежда не са прекалено обезпокоени от слуховете около Фернандес, тъй като той има договор до 2030 година и са готови да му предложат удължаване на контракта при подобрени условия.

ОЩЕ: ПСЖ потрива ръце: Звезда на Челси отказва да преподпише с лондончани, готви се да си събере багажа през лятото

Бойко Димитров Отговорен редактор
