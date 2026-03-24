Реал Мадрид влиза в битка с ПСЖ за ас на Челси

Полузащитникът на Челси Енцо Фернандес е трансферна цел на Реал Мадрид, а през лято шансът за осъществяване на сделката ще бъде най-голям. 25-годишният аржентински национал е следен от Реал Мадрид още от времето си в Ривър Плейт, а от испанския гранд проявяваха интерес и преди преминаването му от Бенфика в Челси.

Енцо Фернандес предпочита да играе в Ла Лига

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Enzo Fernández sees Real Madrid as a dream move, although Chelsea hold all the cards and will make things complicated.



The player himself is nonetheless open to leaving if Real Madrid come calling.



Интерес към Фернандес обаче има и от френския Пари Сен Жермен, както и Ал Итихад от Саудитска Арабия, пише изданието talksport.com, като добавя, че футболистът би предпочел трансфер в Ла Лига.

Попитан за информациите, свързващи го с Реал Мадрид, Енцо Фернандес коментира: „Ще видим след Световното първенство. Досега не сме водили никакви разговори. Честно казано, все още няма нищо. Сега съм концентриран върху Челси и това, което ни остава в последните няколко мача от сезона“.

В Челси изглежда не са прекалено обезпокоени от слуховете около Фернандес, тъй като той има договор до 2030 година и са готови да му предложат удължаване на контракта при подобрени условия.

