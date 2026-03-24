САЩ, заедно с Русия, оказват натиск върху Украйна по въпроса за изтеглянето на украинските сили от тази част на Донецка област, която все още е под техен контрол, т.е. "крепостния пояс" около Славянск и Краматорск, който е ключов за отбраната на цялата страна. Източници, цитирани от местното издание "Украинска правда", посочват, че ако не бъде постигнат напредък, Вашингтон може да се оттегли от преговорите и да насочи изцяло вниманието си към военните операции в Иран.

Неназован член от екипа на президента Володимир Зеленски, запознат с резултатите от последния кръг преговори на 21-22 март, е заявил, че "американците не виждат къде можем да постигнем споразумение по основния въпрос и това може да ги принуди да напуснат процеса изцяло, да преминат към Иран, изборите си (междинните избори за Конгрес - бел. ред.) и т.н.".

"Те дори са готови да ни предложат реални гаранции за сигурност, ако се оттеглим от Донбас. Но просто не мога да си представя как това би могло да се приложи в Украйна", твърди служителят от офиса на Зеленски.

Руският диктатор Владимир Путин настоява да получи тази земя в случай на мирно споразумение, но това е "червена линия" за Киев. Единственият вариант, при който Зеленски публично е допускал отстъпки за територия, е в сценарий на "свободна икономическа зона" или демилитаризирана зона в Донецка област, но само и ако руските сили се изтеглят на еквивалентно разстояние като украинските.

Русия свеждала всичко до "споразуменията от Анкъридж", което блокирало мирния процес

Реалният старт на преговорния процес датира от лятната среща между американския президент Доналд Тръмп и Путин в Анкъридж, щата Аляска. Русия сега постоянно се позовава на „споразуменията“, за които се твърди, че са постигнати там, което пречи на развитието на истински преговорен процес с Украйна. След срещата не бяха оповестени публично никакви споразумения.

Друг неназован член на екипа на Зеленски, запознат с преговорите, добавя: „Имам чувството, че на срещите присъстват три страни, но Украйна постоянно спори по този въпрос за „Анкъридж“. Каквото и да се обсъжда, всичко се свежда до това американците да кажат нещо от сорта: „Оттеглете се от Донбас и ние ще ви построим рай, както беше договорено в Аляска"".

Ключовият въпрос в преговорите остава присъствието на украинските сили в Донецка област. "Нашата страна отделя много време, опитвайки се да отклони американците от идеята за изтегляне към създаването на някакви икономически зони или други алтернативи. Но в даден момент всичко се отхвърля и отново чуваме: „Трябва да се изтеглите". И така, всичко се върти в кръг", казва друг източник, цитиран от "Украинска правда".

Украйна е финансово зависима от западната подкрепа, Орбан проваля нещата

Освен това Украйна остава зависима от финансовата подкрепа на своите съюзници. Високопоставен член от екипа на Зеленски казва пред медията: „Европейците настояват, че финансирането ще бъде осигурено и че ще намерят начин да заобиколят съпротивата на Унгария. Засега се справяме в рамките на настоящия си бюджет. Но ако ЕС не намери решение, до втората половина на годината може да имаме средства за въоръжените сили, но не и за социални плащания. И е напълно неясно какво да правим тогава".

Основата тук е блокираният от унгарския премиер Виктор Орбан заем за 90 милиарда евро от ЕС за Украйна заради споровете около спрения руски петрол по тръбопровода "Дружба".

"Ето защо Буданов (Кирило Буданов, ръководител на президентската администрация) и Арахамия (Давид Арахамия, лидер на парламентарната група на „Слуга на народа“ - партията на Зеленски) трябва да продължават да пътуват, да разговарят и да търсят подходящата формулировка, колкото и време да отнеме. В противен случай това може да означава още няколко години война без САЩ. Хората готови ли са за това? Боя се, че не", добавя служителят от офиса на президента.

В последните преговори във Флорида участваха само Украйна и САЩ - Русия отказа тристранния формат.

