Вселената прави чудеса, за да ни подкрепи: Синхронност и хиляда невидими помагащи ръце

Вселената прави чудеса, за да ни подкрепя. Ние сме тези, които много пестеливо приемат нейната подкрепа...

Попитайте всеки креативен човек как е стигнал дотук и отговорът, който ще получите, няма да бъде описание на това как е стигнал дотук, а по-скоро история за поредица от щастливи съвпадения. „Хиляда невидими помагащи ръце.“ Това се нарича синхроничност.

Не забравяйте, че светът на творчеството е като племе, чиито старейшини вземат под крилото си талантлив новодошъл. Случва се по-възрастен и опитен художник да е принуден да помогне на млад, дори против волята му: „Не знам защо правя това, но...“. ... Помагащата ръка не винаги е просто ръка на обикновен смъртен.

Обичаме да се преструваме, че е трудно да постигнеш заветна мечта. Всъщност е много по-трудно да подминеш многото врати, които ще започнат да се отварят пред теб. Отвърни се от мечтата - и тя ще продължи да ти напомня за себе си. Съгласи се да я следваш отново - и ще се отворят нови мистериозни врати.

Вселената прави чудеса, за да ни подкрепя. Ние сме тези, които приемат подкрепата ѝ много пестеливо: гледаме всеки подарен кон в устата и го връщаме обратно. Казваме, че се страхуваме от провал, въпреки че много повече се страхуваме от възможността за успех.

Направете малка крачка към мечтата си и гледайте как вратите се отварят синхронно. В края на краищата, да ги видите, означава да повярвате.

И когато видите резултатите от експериментите си, вече няма да ви се налага да вярвате в това.

Спомняте ли си правилото: „Падни - и слама ще се разпростре върху теб“? В „Шотландската експедиция до Хималаите“ У. Х. Мъри пише за собствения си опит:

„Докато човек най-накрая не реши нещо, винаги има съмнения, възможност за отдръпване, бездействие. За всяка проява на инициатива (или креативност) има една проста истина, чието незнание убива безброй планове и велики идеи: в момента, в който човек реши нещо, Провидението започва да действа.“

Много неща се случват, за да помогнат на плана, който иначе никога нямаше да се случи.

Взетото решение е свързано с цяла поредица от събития: полезни съвпадения, срещи и предложения за материална помощ, на които никой не би повярвал предварително.