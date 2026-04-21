"От кухнята" на Брюксел: България е тежко зависима от еврофондовете и "следващият приятел на Путин" ще внимава

Европейският съюз гледа с тревога към България след убедителната изборна победа на "Прогресивна България" и Румен Радев във вота на 19 април, която ще даде на формацията 131 места и пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание. Причината за безпокойството е заявеното желание на бившия президент за възстановяване на диалога с Русия, която вече пета година води агресивна война в Украйна - призив, който се хареса на Кремъл.

Победата на Радев е важна, "защото е вероятно той да обърне България отново към Москва", коментират на 21 април водещите на подкаста Brussels Playbook на брюкселското издание Politico. "Когато беше президент, Радев не разкритикува руската инвазия в Украйна, но осъди санкциите срещу Русия", припомнят те.

Въпреки това отбелязват, че Радев "не изключва да сформира коалиция с проевропейски партии, за да направи правителството по-стабилно, особено ако те му помогнат да се изправи срещу корупцията – нещо, зад което Брюксел би застанал".

Журналистът Иън Уишърт отбеляза, че за ЕС може би изглежда така, че все едно е разрешил един проблем и се е отървал от унгарския премиер Виктор Орбан, "който създаваше проблеми в продължение на 16 години, а изведнъж се появява нов – в България, който иска сближаване с Москва".

Брюксел наистина наблюдаваше изкъсо изборите. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздравиха Радев, подчертавайки европейския път на България. "Но, разбира се, ще е предизвикателство. Не само заради залитането към Русия, но той (Радев) беше против и приемането на еврото от страна на България", припомня ководещата.

"Следващият приятел на Путин"

Не е изненадващо, че някои евродепутати изразиха остри критики към Радев. Австрийският член на Европарламента от социалдемократите Андреас Шийдер нарече Радев „следващия приятел на Путин“ и каза, че Виктор Орбан му предава щафетата, цитираха думите му водещите на подкаста.

Те пуснаха и кратък откъс от думите на Румен Радев след изборната победа, в които той наблегна на това, че Европа се нуждае от "критично мислене и прагматизъм" и че е станала "жертва на амбицията си да е морален лидер в свят без правила": Радев даде пример с Макрон и Мерц: Диалогът с Русия трябва да се върне (ВИДЕО).

"Това, че България ще има най-проруското и антиевропейско правителство от комунизма насам, означава ли, че ЕС ще има проблем?", попита единият от водещите, а другият отвърна с информация от "кухнята".

"Това, което чуваме от дипломати, е, че той (Радев) е поставен в друга лига спрямо Орбан. Ще разчита на по-малко конфронтации, няма да е толкова систематичен в блокирането на решения. В крайна сметка България остава тежко зависима от еврофондовете", каза тя, намеквайки, че потенциалният бъдещ премиер на България няма да иска да рискува предвидените евросредства за страната ни.

Виктор Орбан редовно блокираше решения на ЕС в полза на Украйна, включително заема от 90 милиарда евро, и пакети от санкции срещу Русия. Сега той отстъпи в Унгария на Петер Мадяр от дясноцентристката формация "Тиса", който се очаква да подобри отслабените връзки между Будапеща и Брюксел. Те изтъняха най-вече заради проблемите на Унгария да гарантира върховенството на закона и свободата на медиите при управлението на "Фидес".

И докато лидерът на "Прогресивна България" още не е стъпил в Брюксел - за първи път като премиер, служебният външен министър зове ЕС да приеме важни решения в подкрепа на Украйна