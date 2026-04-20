Как спечели Радев и от кого си взе: Анализ на Цветан Цветанов (ВИДЕО)

20 април 2026, 17:00 часа 2043 прочитания 0 коментара

Изборите бяха по-честни от последните 4-7 избора през последните години. Това заяви в предаването “Студио Actualno” бившият вицепремиер и вътрешен министър Цветан Цветанов, коментирайки резултатите от вота на 19 април. 

По думите на Цветанов вотът, който е спечелил Румен Радев, е много-ясна оценка на обществото за всичко, което ни се случваше, през последните години. Става дума за арогантна политическа класа, невъзпитана, немислеща за решаването на проблемите на хората, проблеми в съдебната система. Сега смятам, че поне частта с ВСС ще бъде регулирана, убеден е Цветанов.

Според него отговорността за изпълнителната власт е изцяло на Радев. Що се касае до съдебната власт, където трябва да има квалифицирано мнозинство, ПП-ДБ, а и ГЕРБ заявиха, че ще участват с подкрепа за Висшия съдебен съвет и неговата смяна, припомни Цветанов.

Той каза, че в момента има реална възможност за правителство, което да изкара пълния си четиригодишен мандат. България се нуждае от реформи, убеден е още бившият вицепремиер и вътрешен министър.

Румен Скрински Отговорен редактор
Цветан Цветанов Интервю парламентарни избори Студио Actualno
