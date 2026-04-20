Какво направи Радев успешен? Валерия Велева изяснява ходовете му (ВИДЕО)

20 април 2026, 18:30 часа 192 прочитания 0 коментара

Избори с разгромяващ резултат за първия и с катастрофална загуба за втория, който управляваше България през последните 15-19 години. Избори, които дадоха в ръцете на един човек цялата власт в България.

Така в предаването "Студио Actualno" журналистът Валерия Велева определи вота от 19 април. По думите ѝ тези избори са направили картата на България зелена с изключение на Кърджали. Само този регион е в различен цвят, подчерта Велева. 

Такъв резултат да има такова огромно мнозинство в парламента след Иван Костов, нито един политически лидер не е имал, припомни Велева. Зад Иван Костов обаче имаше много стройна партия, при това беше ОДС - коалиция от няколко партии. Имаше сериозна структура. Сега милион и триста хиляди българи си дадоха гласа на един-единствен човек, който дори няма партия, която юридически не съществува. Само е учредена за 45 минути във Велико Търново, посочи Велева.

Тя счита, че на ръцете на Румен Радев лежи огромна надежда и отговорност. Той трябва да се занимава с държавните дела, да уплътни законодателната власт със съответните закони и да гради партия, подчерта още Валерия Велева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Румен Скрински
