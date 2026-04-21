Испания иска да суспендира споразумението между ЕС и Израел

Европейски държави, сред които Испания и Ирландия, настояха във вторник за суспендиране на споразумението на Европейския съюз, уреждащо отношенията му с Израел. На срещата на външните министри на ЕС в Люксембург, редица министри призоваха за суспендиране или частично временно спиране на споразумението, което влезе в сила през 2000 г. Причината - опасенията относно селищата на Западния бряг, хуманитарната ситуация в Ивицата Газа и новия закон за смъртното наказание в Израел.

Въпреки това членките на ЕС запазват различни позиции относно това дали и как да променят политиката на блока спрямо Израел затова дипломати коментираха, че не очакват решение на срещата.

През септември Европейската комисия предложи суспендиране на някои свързани с търговията разпоредби от споразумението, което засяга около 5,8 милиарда евро израелски износ. По това време Израел заяви, че предложенията са „морално и политически изопачени“.

Още: Отново убити палестинци от израелски заселници на Западния бряг

Суспендирането на търговското споразумение би изисквало квалифицирано мнозинство - т.е. подкрепата на 15 от 27-те членки на ЕС, представляващи 65% от населението на ЕС. Пълното суспендиране на споразумението за асоцииране би изисквало единодушно решение от всички страни членки, а досега такава подкрепа предложението не е получило, пише Ройтерс.

"Не вярвам, че блокирането на търговското споразумение е полезен инструмент, защото в крайна сметка би засегнало израелското население като цяло, което често няма нищо общо с действията, извършени от военните", заяви италианският външен министър Антонио Таяни.

Тръмп: Израел никога не ме е убеждавал да воювам с Иран