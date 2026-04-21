Лунен календар за подстригване и боядисване на косата през май 2026 г.: Кои са най-добрите дни

Най-добрите дни за подстригване на коса през май 2026 г.

Как фазите на луната влияят на подстригването на косата през май 2026 г.

Лунният календар за подстригване за май 2026 г. е удобен справочник за тези, които искат не само да освежат прическата си, но и да се погрижат за здравето, силата и бързия растеж на косата си.

Изборът на подходящ ден за подстригване или боядисване може да повлияе на това как изглежда косата ви след процедурата и колко бързо ще порасне отново. Ето защо е добре да проверите предварително кои дни са най-благоприятни, преди да си запишете час при фризьор.

Нарастваща Луна (1–13 май). Това е най-подходящото време за подстригване, ако искате да ускорите растежа на косата. Подстригването през този период стимулира обновяването и насърчава гъстотата.

Пълнолуние (14 май). Ден с максимална енергия, свързан с радикални промени. Перфектният момент за нова прическа, промяна на дължината или смел експеримент със стил.

Намаляваща луна (15–28 май). Този период е подходящ за тези, които искат да запазят прическата си във форма за по-дълго време. Косата расте по-бавно, но прическата изглежда спретната за дълго време.

Новолуние (29 май). Дата, традиционно считана за неблагоприятна за каквато и да е промяна в косата. На този ден е по-добре да отложите както подстригването, така и боядисването.

Ако погледнете лунния календар, най-благоприятните дати за посещение при фризьор ще бъдат: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 22 и 23 май. 3–4 май са идеални за леко освежаване на прическата и подстригване на краищата. 9–10 май е подходящ за укрепване на косата и основна грижа. 16–18 май е подходящ за къси и моделни прически (каре, боб). Подстригване на 22–23 май допринася за здравето на косата и подобряват външния ѝ вид.

Кога е по-добре да се въздържате от подстригване?

Най-неблагоприятният ден се счита за 29 май, периодът на новолуние. Не се препоръчва да се извършват каквито и да е процедури за коса през този период. Препоръчително е също да бъдете предпазливи през дните на променящите се фази на луната - те не са най-подходящи за експерименти с външния вид.

Благоприятни дни за боядисване на коса

Най-добре е да планирате боядисването си през май 2026 г. от 5-ти до 12-ти . Този период е подходящ за - тониране и освежаване на цвета, оцветяване на сива коса, мека промяна на нюанса, запазване на наситеността на цветовете.

За драстични промени в цвета, трябва да обърнете внимание на 14 май - този ден е подходящ за смели решения в областта на красотата.

