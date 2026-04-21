Лунен календар за подстригване и боядисване на косата през май 2026 г.: Кои са най-добрите дни

Лунният календар за подстригване за май 2026 г. е удобен справочник за тези, които искат не само да освежат прическата си, но и да се погрижат за здравето, силата и бързия растеж на косата си.
Изборът на подходящ ден за подстригване или боядисване може да повлияе на това как изглежда косата ви след процедурата и колко бързо ще порасне отново. Ето защо е добре да проверите предварително кои дни са най-благоприятни, преди да си запишете час при фризьор.
Как фазите на луната влияят на подстригването на косата през май 2026 г.
Нарастваща Луна (1–13 май). Това е най-подходящото време за подстригване, ако искате да ускорите растежа на косата. Подстригването през този период стимулира обновяването и насърчава гъстотата.
Пълнолуние (14 май). Ден с максимална енергия, свързан с радикални промени. Перфектният момент за нова прическа, промяна на дължината или смел експеримент със стил.
Намаляваща луна (15–28 май). Този период е подходящ за тези, които искат да запазят прическата си във форма за по-дълго време. Косата расте по-бавно, но прическата изглежда спретната за дълго време.
Новолуние (29 май). Дата, традиционно считана за неблагоприятна за каквато и да е промяна в косата. На този ден е по-добре да отложите както подстригването, така и боядисването.
Най-добрите дни за подстригване на коса през май 2026 г.
Ако погледнете лунния календар, най-благоприятните дати за посещение при фризьор ще бъдат: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 22 и 23 май. 3–4 май са идеални за леко освежаване на прическата и подстригване на краищата. 9–10 май е подходящ за укрепване на косата и основна грижа. 16–18 май е подходящ за къси и моделни прически (каре, боб). Подстригване на 22–23 май допринася за здравето на косата и подобряват външния ѝ вид.
Кога е по-добре да се въздържате от подстригване?
Най-неблагоприятният ден се счита за 29 май, периодът на новолуние. Не се препоръчва да се извършват каквито и да е процедури за коса през този период. Препоръчително е също да бъдете предпазливи през дните на променящите се фази на луната - те не са най-подходящи за експерименти с външния вид.
Благоприятни дни за боядисване на коса
Най-добре е да планирате боядисването си през май 2026 г. от 5-ти до 12-ти . Този период е подходящ за - тониране и освежаване на цвета, оцветяване на сива коса, мека промяна на нюанса, запазване на наситеността на цветовете.
За драстични промени в цвета, трябва да обърнете внимание на 14 май - този ден е подходящ за смели решения в областта на красотата.
