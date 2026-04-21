Руски учители прочетоха реч на Адолф Хитлер, без да я разпознаят и мислейки, че четат текст за Донбас. Беларуският артист Влад Бохан (бивш учител по история) изпрати адаптирана версия на речта на Адолф Хитлер от 1 септември 1939 г. до училища в Челябинск – същата, която оправдаваше нахлуването в Полша. Представяйки се за член на партията „Единна Русия“ той поискал текстът да бъде прочетен и записан на видео от учителите. Резултатът от експеримента в 12 училища е следният:

Резултатите

Осем от учебните заведения са изпълнили "задачата" без никакви проблеми. Две училища отказали инициативата, оправдавайки се с натоварен график, а други 2 изпратили стари видеоклипове за Деня на победата. Учителите, прочели текста не обърнали внимание на фразата „хилядолетен райх“, а просто я заменили с "Русия", съобщи телеграм-каналът Liberty People.

Краят на войната

Припомняме, че по-рано руският диктатор Владимир Путин заяви, че Москва вече ясно разбира изхода от войната, но няма намерение публично да обявява тези планове. По информация на руски медии диктаторът е подчертал в ефира на радио „Спутник“, че Русия просто ще продължи да изпълнява предварително поставените си цели. По време на разговора военнослужещ изрази убеждението си, че изходът от конфликта вече е ясен за всички страни, включително за Украйна.

