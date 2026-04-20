Ще стане ли Румен Радев премиер: Говори Любомир Стефанов (ВИДЕО)

Ще състави ли самостоятелно правителство и ще стане ли победителят в парламентарните избори Румен Радев премиер? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде политологът и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов: “Какво каза в петък, когато отиде да учредява партията си? Ако партията му възложи мандат. Сутринта имах такъв спор с други тълкуватели, че това било коалиция “Прогресивна България“, но те учредиха партия с такова име, така че аз малко съм се объркал, живея в когнитивен дисонанс. После Румен Радев нямаше политически опит, а пък изведнъж се оказа, че имал пет служебни правителства. Но да кажем, че 135 депутата не са оправдание вече. Повече от това означава, да изпълняваш и да доставяш.

Накъде ще завие самолетът?

Надявам се това да бъде едно прилично, отговорно, почтено управление. Което да не загуби себе си в това, че рязко е излязло на върха, най-вероятно и противно на очакванията си, с такъв голям резултат. Защото такъв голям резултат носи и голяма отговорност. Огромна отговорност.“

Дали ще стане премиер?

“Така твърди той. Народът поиска и той се даде. Въпросът е в коя посока ще завие самолетът. И се надявам да не остане в самолета, защото политиката е от хората, на хората, за хората.

Трябва екип, трябват подизпълнители на всяко ниво, в най-добрия политически смисъл на думата. Трябва да се делигира вертикално и хоризонтално властта.

Досега аз не съм убеден, че той може да се справя с това, но нека да спрем да мислим за него като за той, човекът, а да мислим за партията му. И да видим дали има екип, както твърди, че има. И как го поема във властта този екип.“

Какво означава “вас не ви искаме, ама...“?

Чия подкрепа ще търси Румен Радев за квалифицирано мнозинство? Болен въпрос. Всички като ощипани се разграничиха от него.

“Болен и много труден за отговаряне. И с основание. Тъй като малкият, потресаващият резултат им оставя само един изход – трябва да имат политическа физиономия. И ако скокнат веднага и кажат “хоп“ преди някой да ги е попитал, ще бъде трагикомично.

Очевидно ГЕРБ са нежелани партньори. Борисов има това да си го отиграва, да мърмори и да се оплаква, да бъде сърдит, да бъде недоволен, да си дава имунитета, без да са му го искали и т. н.

От друга страна ПП-ДБ са обичайните заподозрени, но и там няма полезен ход в тая посока. Те не могат да дават нещо, което не им е поискано.

То пък им беше намекнато в стил “Казвам ти, дъще, сещай се, снахо, вас не ви искаме, ама...“ Еми Румен Радев сега ще трябва да обяснява това “ама“ какво значи.“

Още – във видеоматериала.