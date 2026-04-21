Украинските преговарящи открито се смеят на Тръмп: Предложиха част от Донбас да се казва Дониленд

21 април 2026, 18:33 часа 807 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украинските преговарящи относно мирното споразумение за прекратяване на войната са излезли с нова идея, която звучи като много добра шега. Частта от Донбас, която остава един от ключовите нерешени проблеми в преговорите, да носи името на американския президент Доналд Тръмп - съответно да бъде наречена Дониленд. По този начин да се поласкае егото на Тръмп и да се осигури по-голяма подкрепа от Съединените щати във войната срещу Русия.

Украинците дори са създали знаме на тази територия, оцветено в златно и зелено, както и химн с помощта на ChatGPT. За това съобщава The New York Times в своя статия, позовавайки се на източник, запознат с преговорите. Не е ясно дали американската страна изобщо е виждала тази идея.

Припомняме, че нито Русия, нито Украйна са направили отстъпки по въпроса за контрола върху тези територии.

Елена Страхилова
