Зеленски даде зелена светлина за руския петрол по "Дружба" и поиска твърда дата за членство в ЕС

"Украйна завърши ремонтните дейности по участъка от петролопровода "Дружба", който беше повреден от руски удар. Нефтопроводът пак може да се експлоатира. Въпреки че никой в момента не може да гарантира, че руските удари по инфраструктурата на петролопровода няма да се повторят, нашите специалисти осигуриха основните условия за възстановяване на работата на тръбопроводната система и оборудването". Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в официалния си канал в Телеграм.
Изрично Зеленски обяви, че действията за пускането на "Дружба" са свързани с отпускането на заем от 90 млрд. евро за Украйна от ЕС. Очаква се официално одобрение от ЕС още на 22 април - това каза европейският външен министър Кая Калас на старта на днешната среща на европейските външни министри:
"Good morning, questions already answered? So, good morning everybody, we have a full day ahead. So, first we discuss, of course, the war in Ukraine and we expect some positive decisions…
Същевременно Зеленски поиска и твърда дата за влизане на Украйна в ЕС, а не "половинчато членство". Припомняме, че излезе информация, че Франция и Германия предлагат еврочленство на Украйна, обаче без право на глас и
"Дайте ни списъка с условията, ще изпълним всичко", каза украинският президент и подчерта, че е практичен човек и иска точни условия. "Моля, бъдете честни с нас", заяви украинският държавен глава. По думите му, 80% от украинците сега искат страната им да влезе в ЕС, но той очаква, че заради руската пропаганда и (дипломатически) усилия, ако така продължава, да има забавяне поне 2-3 години и тогава подкрепата на украинците ще намалее - Зеленски каза дори 50%. Не ни налагайте допълнителни условия, третирайте ни като всеки кандидат, е неговото послание. "Дайте ни клъстърите и дата. Иначе ще загубите Украйна както загубихте Грузия", предупреди той:
Give us the list, we will do everything.
Don’t give us ‘EU Lite’, be honest with us.
Give us a date.
Do not ask for anything extra. Treat us like any other candidate country.
Otherwise, you risk losing Ukraine like Georgia.
Зеленски посочи и една от най-важните причини Украйна да е в ЕС - силната ѝ армия, с несравним боен опит не просто в Европа, а в цял свят. "Ако Украйна, Турция, Норвегия и Великобритания са в ЕС, ЕС ще има най-силната армия в света", убеден е украинският президент - по думите му, със сигурност по-силна от руската:
If Ukraine, Türkiye, Norway, and the UK were EU members, you would have the strongest army in the world.
It would become the strongest alliance in the world.
If Ukraine, Türkiye, Norway, and the UK were EU members, you would have the strongest army in the world.