Спорт:

Зеленски даде зелена светлина за руския петрол по "Дружба" и поиска твърда дата за членство в ЕС

21 април 2026, 18:21 часа 525 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
"Украйна завърши ремонтните дейности по участъка от петролопровода "Дружба", който беше повреден от руски удар. Нефтопроводът пак може да се експлоатира. Въпреки че никой в ​​момента не може да гарантира, че руските удари по инфраструктурата на петролопровода няма да се повторят, нашите специалисти осигуриха основните условия за възстановяване на работата на тръбопроводната система и оборудването". Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в официалния си канал в Телеграм.

Изрично Зеленски обяви, че действията за пускането на "Дружба" са свързани с отпускането на заем от 90 млрд. евро за Украйна от ЕС. Очаква се официално одобрение от ЕС още на 22 април - това каза европейският външен министър Кая Калас на старта на днешната среща на европейските външни министри:

Същевременно Зеленски поиска и твърда дата за влизане на Украйна в ЕС, а не "половинчато членство". Припомняме, че излезе информация, че Франция и Германия предлагат еврочленство на Украйна, обаче без право на глас и ОЩЕ: Франция и Германия предлагат на Украйна членство в ЕС "в сянка"

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Дайте ни списъка с условията, ще изпълним всичко", каза украинският президент и подчерта, че е практичен човек и иска точни условия. "Моля, бъдете честни с нас", заяви украинският държавен глава. По думите му, 80% от украинците сега искат страната им да влезе в ЕС, но той очаква, че заради руската пропаганда и (дипломатически) усилия, ако така продължава, да има забавяне поне 2-3 години и тогава подкрепата на украинците ще намалее - Зеленски каза дори 50%. Не ни налагайте допълнителни условия, третирайте ни като всеки кандидат, е неговото послание. "Дайте ни клъстърите и дата. Иначе ще загубите Украйна както загубихте Грузия", предупреди той:

Зеленски посочи и една от най-важните причини Украйна да е в ЕС - силната ѝ армия, с несравним боен опит не просто в Европа, а в цял свят. "Ако Украйна, Турция, Норвегия и Великобритания са в ЕС, ЕС ще има най-силната армия в света", убеден е украинският президент - по думите му, със сигурност по-силна от руската:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес