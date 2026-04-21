България може да има полза от договора с "Боташ", обяви енергийният министър

21 април 2026, 18:11 часа 680 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
България може да има полза от договора с "Боташ", обяви енергийният министър

Енергийният министър Трайчо Трайков заяви, че договорът с турската компания "Боташ" може да бъде преработен така, че да започне да носи реални ползи за България. Това той коментира пред журналисти.

По думите му в сегашния си вид споразумението е твърде скъпо за използване и на практика остава резервен вариант, до който се прибягва само при липса на алтернатива. Предоговарят условията по договора с "Боташ"?

"В момента използването на този договор просто е много скъпо. Така че не се използва. Освен когато няма възможност за нещо друго. Но аз смятам, че философията на този договор дава възможност при калибриране на параметрите той да бъде от голяма полза - не само за България, но и за региона, а и по отношение на плановете за прекратяване на доставките на всякакъв руски природен газ от догодина. Ние така или иначе ще имаме нужда от допълнителни инструменти, за да управляваме необходимостите си", посочи Трайков.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Трайчо Трайков Боташ
Новините днес