Никола Цолов изведе отбора си до подиума след 12 часа на пълна газ в Хасково

Изминалият уикенд постави началото на новия сезон в Европейския картинг шампионат по издръжливост. Първият кръг, провел се в Хасково, се превърна в най-мащабното събитие от този тип в Европа, събирайки над 200 състезатели, разпределени в 67 екипажа. Сред звездните участници бе и пилотът от Формула 2 Никола Цолов, който заедно с Димитър Гайдов успя да се пребори за третото място.

Никола Цолов грабна бронца на "Еко 12 часа на България"

Конкуренцията беше изключително висока още от самото начало - в квалификационната сесия разликите бяха минимални, като 56 отбора се вписаха в рамките на една-единствена секунда. Тимът на Цолов стартира от шеста позиция, но българският ас демонстрира класата си веднага след старта, като излезе начело още във втората обиколка и контролираше лидерството през първите два часа.

Финалната фаза на състезанието предложи истинска драма. След близо 800 обиколки, Цолов пое последната смяна от Гайдов с преднина под две секунди пред преследвачите от Iceman Racing. С отлично каране в последния етап, той осигури третото място на подиума за отбора си Cmon Shun.

"Този уикенд трябваше да се забавляваме и определено не беше скучно, но си признавам, че не очаквах да участвам в толкова здрава битка и да се налага през цялото време да даваме максимума. И въпреки това съм страшно доволен", сподели Цолов.

"Физическото натоварване беше огромно, през последните три дена бяхме на пълни обороти през цялото време, но се радвам, че толкова хора ни подкрепяха от старта до финала и направиха състезанието в Хасково истински празник", допълни още Никола.

Крайната победа в общото класиране завоюваха представителите на LVF - Георги Илиев и Виктор Николов. Те финишираха с аванс от 15 секунди пред втория отбор в подреждането - екипа на „Кандиларов“ (Костантин Кирчев и Адриан Аначков).

Първите места в категория GOLD бяха за No Lift racing, а в категория SILVER за INVICTUS.

В духа на традициите на Karting Events Bulgaria, състезанието имаше и благотворителен характер. Част от събраните такси за участие, заедно с лични дарения от организаторите, бяха предоставени в подкрепа на малкия Гого от Хасково.

Шампионатът продължава след месец с втора 12-часова надпревара, която отново ще се състои в Хасково. Голямата кулминация на сезон 2026 обаче се очаква на 20 и 21 юни, когато Кюстендил ще бъде домакин на престижното състезание "ЕКО 25 часа на България".

