Китай побесня заради решението на Япония да изнася оръжия (ВИДЕО)

Китай побесня заради решението на Япония да изнася оръжия

21 април 2026, 19:01 часа 281 прочитания 0 коментара
Решението на Япония да облекчи правилата за износ на японско оръжие предизвика много остра реакция от страна на Китай. Говорител на китайското външно министерство я представи - тонът определено не е типичен за Пекин. 

Още: Историческа промяна: Япония разхлабва забраната за износ на оръжие

"Китай е сериозно обезпокоен от това. Няколко инструмента изрично постановяват, че Япония трябва да бъде напълно разоръжена и да не поддържа индустрии, които биха позволили превъоръжаването ѝ. Японската конституция също така налага строги ограничения върху военната мощ на страната, правото на воюване и правото да води войни.

Последните опасни ходове на Япония във военната и сигурностната област развенчаха самопровъзгласилите се етикети на мирна нация и придържането към принципа, ориентиран изключително към отбраната. Много експерти се притесняват, че Япония рестартира военната си машина. Ускорената ремилитаризация на Япония е факт и реалност, подкрепени от конкретни планове и действия.

Международната общност, включително Китай, ще остане изключително бдителна и ще се съпротивлява твърдо на безразсъдните ходове на Япония към нов милитаризъм. Подобни действия ще срещнат твърд отговор.

Действията на Япония са избягване на историческата отговорност. Да забравиш историята значи предателство. Отричането на отговорност означава повторение на престъпления. Ще се замисли ли Япония за миналото си или ще го изопачи? Присъдата на историята не може да бъде пренаписана".

Заради твърдия курс на Пекин към обединение независимо как с Тайван, Япония отдавна гледа с подозрение на китайските действия и дебатът вътре в Страната на изгряващото слънце, че във военно отношение нещата трябва да се променят става все по-сериозен. А на този фон, при военно учение в Япония снаряд е избухнал в танк при учения със стрелба с истински боеприпаси - трима японски военни са убити на място:

Още: Японски офицер от Силите за самоотбрана проникна със сила в китайското посолство, Пекин в шок

Ивайло Ачев Отговорен редактор
