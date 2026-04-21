Спорт:

Преди да дойде Радев: Надежда Нейнски призова ЕС да се разбърза със заема за Украйна и новия пакет санкции срещу Русия

21 април 2026, 15:23 часа
Снимка: МВнР
Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски представи България в редовното месечно заседание на Съвет „Външни работи“ на Европейския съюз, което се проведе днес, 21 април, в Люксембург. В рамките му министрите обсъдиха ключови теми, включително руската агресия срещу Украйна, ситуацията в Близкия изток, Южен Кавказ и Судан. По време на разговорите, посветени на Украйна, България - чрез Надежда Нейнски - подчерта необходимостта от единство и последователна подкрепа от страна на ЕС и съюзниците, предадоха от пресцентъра на МВнР.

Нейнски поиска общи позиции в ЕС и НАТО за войните в Иран и Украйна

„Войната в Иран и в Украйна са взаимосвързани и формират дъга на нестабилност, която обхваща Европа и Близкия изток. Тези паралелни конфликти рискуват да изчерпят ресурсите и да създадат възможности за координирани действия срещу международния ред, основан на правила. В този контекст е от съществено значение да работим за общи позиции в ЕС и НАТО, тъй като всяка фрагментация отслабва колективния ни отговор“, заяви министър Нейнски.

„Най-важният резултат от последните двустранни контакти беше подписването на 10-годишно Споразумение за сътрудничество в областта на сигурността. Суверенна, стабилна и сигурна Украйна е от ключово значение за сигурността на Европа като цяло“, подчерта още българският външен министър във връзка с подписаната от служебния премиер Андрей Гюров сделка с Киев, подложена на остри критики от спечелилия изборите в неделя Румен Радев: Споразумението с Украйна и какво дава на България: Нейнски обясни.

Външният ни министър иска 20-и пакет санкции срещу Русия и "да" на заема за Украйна

Нейнски изтъкна и необходимостта от конкретни действия на европейско ниво. „Все още трябва да изпълним ангажиментите си по 20-ия пакет санкции и заема в подкрепа на Украйна. Изпълнението им без забавяне е от съществено значение за доверието в ЕС. Засилването на усилията ни за прекъсване на дейността на руския "сенчест флот" остава важен приоритет с оглед на рисковете за сигурността и околната среда“, заяви тя.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Припомняме, че унгарският премиер Виктор Орбан, който загуби тежко парламентарните избори на 12 април, блокира 20-ия пакет наказателни мерки на ЕС срещу Москва и заема от 90 милиарда евро за Киев. Причината бяха спрените потоци руски петрол по тръбопровода "Дружба" към Унгария и Словаия, и то заради руски удари в Украйна - въпрос, който явно се разрешава след падането от власт на партия "Фидес" на Орбан, макар в последните часове да се появяват нови неизвестни: Какво ще прави Мадяр: Украйна атакува станция, важна за петролопровода "Дружба".

В дискусията на ниво външни министри на ЕС, чрез видеоконферентна връзка, участие взе и министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха.

България ще иска деескалация в Близкия изток

Следобед днес ще бъдат проведени разговори за Близкия изток, по време на които България ще изрази подкрепа за усилията за деескалация и ще подчертае значението на дипломатическите решения, съобщиха от външно министерство.

Акцент ще бъде договореното прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран и необходимостта то да бъде запазено и ефективно приложено. Особено внимание ще бъде отделено и на значението на свободното и безопасно преминаване през Ормузкия проток, както и на рисковете, които евентуалното му затваряне би имало за световната икономика.

По отношение на ситуацията в Израел и Палестина - вниманието ще бъде насочено към необходимостта напрежението да не отклонява фокуса от хуманитарната и политическата ситуация в Ивицата Газа и на Западния бряг.

Ще подкрепим мира между Армения и Азербайджан

Министрите ще обсъдят също и развитието в Южен Кавказ, като България ще потвърди подкрепата си за мирния процес между Армения и Азербайджан.

Предмет на разговорите ще бъдат постигнатите договорености, които представляват значителен напредък за прекратяване на дългогодишния конфликт и отварят възможности за по-широко регионално сътрудничество.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Европейски съюз Надежда Нейнски Румен Радев война Украйна санкции Русия заем Украйна война Иран
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес