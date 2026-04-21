Преди да дойде Радев: Надежда Нейнски призова ЕС да се разбърза със заема за Украйна и новия пакет санкции срещу Русия

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски представи България в редовното месечно заседание на Съвет „Външни работи“ на Европейския съюз, което се проведе днес, 21 април, в Люксембург. В рамките му министрите обсъдиха ключови теми, включително руската агресия срещу Украйна, ситуацията в Близкия изток, Южен Кавказ и Судан. По време на разговорите, посветени на Украйна, България - чрез Надежда Нейнски - подчерта необходимостта от единство и последователна подкрепа от страна на ЕС и съюзниците, предадоха от пресцентъра на МВнР.

Нейнски поиска общи позиции в ЕС и НАТО за войните в Иран и Украйна

„Войната в Иран и в Украйна са взаимосвързани и формират дъга на нестабилност, която обхваща Европа и Близкия изток. Тези паралелни конфликти рискуват да изчерпят ресурсите и да създадат възможности за координирани действия срещу международния ред, основан на правила. В този контекст е от съществено значение да работим за общи позиции в ЕС и НАТО, тъй като всяка фрагментация отслабва колективния ни отговор“, заяви министър Нейнски.

„Най-важният резултат от последните двустранни контакти беше подписването на 10-годишно Споразумение за сътрудничество в областта на сигурността. Суверенна, стабилна и сигурна Украйна е от ключово значение за сигурността на Европа като цяло“, подчерта още българският външен министър във връзка с подписаната от служебния премиер Андрей Гюров сделка с Киев, подложена на остри критики от спечелилия изборите в неделя Румен Радев: Споразумението с Украйна и какво дава на България: Нейнски обясни.

Външният ни министър иска 20-и пакет санкции срещу Русия и "да" на заема за Украйна

Нейнски изтъкна и необходимостта от конкретни действия на европейско ниво. „Все още трябва да изпълним ангажиментите си по 20-ия пакет санкции и заема в подкрепа на Украйна. Изпълнението им без забавяне е от съществено значение за доверието в ЕС. Засилването на усилията ни за прекъсване на дейността на руския "сенчест флот" остава важен приоритет с оглед на рисковете за сигурността и околната среда“, заяви тя.

Припомняме, че унгарският премиер Виктор Орбан, който загуби тежко парламентарните избори на 12 април, блокира 20-ия пакет наказателни мерки на ЕС срещу Москва и заема от 90 милиарда евро за Киев. Причината бяха спрените потоци руски петрол по тръбопровода "Дружба" към Унгария и Словаия, и то заради руски удари в Украйна - въпрос, който явно се разрешава след падането от власт на партия "Фидес" на Орбан, макар в последните часове да се появяват нови неизвестни: Какво ще прави Мадяр: Украйна атакува станция, важна за петролопровода "Дружба".

В дискусията на ниво външни министри на ЕС, чрез видеоконферентна връзка, участие взе и министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха.

България ще иска деескалация в Близкия изток

Следобед днес ще бъдат проведени разговори за Близкия изток, по време на които България ще изрази подкрепа за усилията за деескалация и ще подчертае значението на дипломатическите решения, съобщиха от външно министерство.

Акцент ще бъде договореното прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран и необходимостта то да бъде запазено и ефективно приложено. Особено внимание ще бъде отделено и на значението на свободното и безопасно преминаване през Ормузкия проток, както и на рисковете, които евентуалното му затваряне би имало за световната икономика.

По отношение на ситуацията в Израел и Палестина - вниманието ще бъде насочено към необходимостта напрежението да не отклонява фокуса от хуманитарната и политическата ситуация в Ивицата Газа и на Западния бряг.

Ще подкрепим мира между Армения и Азербайджан

Министрите ще обсъдят също и развитието в Южен Кавказ, като България ще потвърди подкрепата си за мирния процес между Армения и Азербайджан.

Предмет на разговорите ще бъдат постигнатите договорености, които представляват значителен напредък за прекратяване на дългогодишния конфликт и отварят възможности за по-широко регионално сътрудничество.

