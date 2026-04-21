Путин заговори за края на войната: Знаем как ще приключи всичко (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин заяви, че Москва вече ясно разбира изхода от войната, но няма намерение публично да обявява тези планове. По информация на руски медии диктаторът е подчертал в ефира на радио „Спутник“, че Русия просто ще продължи да изпълнява предварително поставените си цели. По време на разговора военнослужещ изрази убеждението си, че изходът от конфликта вече е ясен за всички страни, включително за Украйна.

Шведското разузнаване: Путин иска украинската област с най-много българи

Победата

„И никой не се съмнява, че победата ще бъде наша. Мисля, че и врагът не се съмнява“, каза военнослужещият. От своя страна Путин отговаря утвърдително, но в същото време признава, че че ситуацията на фронта остава тежка. Той нарече боевете „изключително сложно и опасно нещо“.

Putin on the Ukraine war:



We know how it will all end.



Victory will be ours—no one doubts that. pic.twitter.com/vRZ7MMNSbP — Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Още: "От кухнята" на Брюксел: България е тежко зависима от еврофондовете и "следващият приятел на Путин" ще внимава

„Знаем как ще завърши всичко това. Няма да правим никакви публични изявления за това, а просто ще изпълняваме и ще се стремим към целите, които сме си поставили. Уверен съм, че те ще бъдат постигнати“, каза президентът на страната агресор.

Още: Какво ще прави Мадяр: Украйна атакува станция, важна за петролопровода "Дружба"

Буферна зона

Руският диктатор допълни още, че лека полека се създава буферна зона по границата с Украйна - той визира действията на руската армия в Харковска и Сумска област, където обаче от 2024 година и 2025 година насам руският напредък е между 5 и 15 километра в дълбочина. По думите му в граничните райони "трябва да се създадат условия, които да позволят на хората да останат да живеят на собствената си земя. Всички нива във властта трябва да работят, за да се гарантира, че новите региони ще достигнат националното ниво до 2030 г."