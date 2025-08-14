За какво е най-полезна динята?

Динята е голям, вкусен и сочен плод. Винаги ядем диня с удоволствие. В горещото време тя перфектно утолява жаждата и бързо засища. Защо все пак обичаме динята? Нека да разгледаме състава и полезните свойства на динята, както и да анализираме някои казуси.

Какво съдържа динята?

Съдържанието на динята е 80% вода. Сладостта на динята се дължи главно на наличието на фруктоза, глюкозата в динята е малко, има захароза. Общо динята съдържа около 5-6 грама въглехидрати на 100 г.

• Диетични фибри (целулоза) – около 0,4 г.

• Протеин 0,6 г.

• Мазнини 0,1 г.

• Калоричното съдържание на динята е 27-38 kcal/100 g.

Митове за динята, в които трябва да спрете да вярвате

На практика 100 грама пулп от диня съдържат:

• калий (до 110 мг - с дневна нужда от около 2000-3000 мг),

• магнезий (до 12 мг с дневна нужда от около 500-900 мг),

• натрий (до 16 мг с дневна нужда от около 5-10 г),

• силиций (до 12 мг),

• фосфор (до 7 mg с дневна нужда от около 2 g),

• желязо (до 1 мг с дневна нужда от около 20-30 мг),

• манган около 0,038 мг (с дневна нужда от около 2,5-5 мг).

Витамини, съдържащи се в динята

• аскорбинова киселина или витамин С (до 7 mg с дневна нужда от около 100 mg),

• витамин B6 или пиридоксин (до 0,045 mg с дневна нужда от около 2 mg),

• фолиева киселина или витамин B9 (до 8 мкг с дневна нужда от около 400 мг),

• рибофлавин или витамин B2 (до 0,06 mg с дневна нужда от около 3,5 mg),

• тиамин или витамин B1 (до 0,017 mg с дневна нужда от около 2 mg),

• витамин А или ретинол (до 0,1 mg с дневна нужда от около 2,5 mg),

Как влияе динята на кръвната захар?

• каротин (до 0,1 мг), ниацин или витамин B3 (PP) (до 0,3 мг с дневна нужда от около 25 мг).

Магнезий

Магнезият е много ценен макронутриент за човека. Той участва в повече от 300 биохимични реакции в организма, включително регулиране на нервната система, нормализиране на кръвното налягане и сърдечната честота. Няма много храни, съдържащи магнезий. Магнезият се отделя от човешкото тяло при стресови ситуации и днес можем да говорим за пълен магнезиев дефицит.

Дневната нужда на здрав човек от магнезий е около 450 мг. Чрез редовна консумация на диня можете частично да попълните запасите от магнезий, особено като се има предвид, че динята се яде в големи количества. Но не бива да се прекалява, тъй като магнезият се отделя с урината, а динята има диуретичен ефект: колкото повече урина се отделя, толкова повече магнезий се губи. Но все пак, динята трябва да се яде. Препоръчително е да се ядат не повече от 300-500 г наведнъж.

Манган

Манганът е важен микроелемент, необходим е за нормалното образуване на хрущялна тъкан (междупрешленни дискове, стави) и костна тъкан, синтеза на тиреоидния хормон - тироксин (регулира метаболизма в организма). Използва се за образуване на невротрансмитери в мозъка (вещества, които дават възможност на нервната система да функционира), подобрява репродуктивната функция и участва в правилното функциониране на имунната система.

Как влияе динята на холестерола?

Комбинацията от магнезий, витамин B6 и витамин B1, намираща се в пулпата на динята, има благоприятен ефект върху функционирането на нервната система и подобрява състоянието на психоемоционалната сфера, подобрява настроението, повишава устойчивостта на стрес.

Бета-каротин

Динята съдържа каротеноиди (бета-каротин, ликопен, бета-криптоксантин, зеаксантин, лутеин) - тези вещества имат мощни антиоксидантни свойства, свързват вредните свободни радикали, благодарение на които подобряват състоянието на сърдечно-съдовата система, подобряват функционирането на имунната система, подобряват функционирането на мъжките и женските репродуктивни органи и забавят свързаната с възрастта загуба на зрение.

Динята съдържа около 0,1 мг бета-каротин (с дневна нужда от около 5 мг). Бета-каротинът е предшественик на витамин А, освен че се превръща във витамин А, той има и свои собствени функции в организма. Бета-каротинът е антиоксидант, той може да забави образуването на свободни радикали, да повиши имунитета и да забави процеса на стареене.

Динята съдържа около 4,5 мг ликопен (на 100 г), това вещество причинява червения цвят на пулпата, а също така има антиоксидантни свойства. Смята се, че ликопенът може да предотврати онкологични заболявания на стомашно-чревния тракт и белите дробове, и спомага за подобряване на зрението. Ликопенът има и друга характеристика - той е защитен фактор срещу негативните ефекти на ултравиолетовата радиация.

Динята или пъпешът е по-полезен?

Динята съдържа около 8 мкг лутеин и зеаксантин (изомер на лутеина) на 100 г пулп. Тези вещества могат да подобрят зрителната острота, да предотвратят стареенето на ретината и по този начин да предотвратят загубата на зрение.

Как да консумираме динята?

Препоръчително е динята да се консумира като отделно ястие, тъй като поради комбинацията от фибри и захари в нея, при консумация заедно с протеинови продукти може да се засили ферментацията и да се появят газове. Ако имате чревно заболяване и склонност към газове, не бива да ядете диня в големи количества. Особено не комбинирайте това ястие със солени ястия. При хронични бъбречни заболявания с хронична бъбречна недостатъчност не бива да ядете диня поради съдържанието ѝ на калий, магнезий и голямо количество течност.