Защо дерматолози съветват хората над 50 да НЕ се къпят всеки ден

За много от нас къпането е проста и неизменна част от деня. Всяка вечер (или сутрин) пускате водата, влизате, търкате тялото си, миете косата си и се подсушавате, нали? И да - и не.

Първо, много хора се къпят в грешен ред, казват дерматолозите, което може да им попречи да се измият напълно. Това не е в голяма степен или голям проблем, но също така не е идеално (или може би това, което сте си мислили, че ще се случи).

Към изненадващите сложности на къпането се добавя и фактът, че сутрешното къпане има различни ползи от вечерното, което означава, че може да се наложи да промените малко рутината си. Освен това, що се отнася до продуктите за душ, които трябва да избягвате, не забравяйте да се откажете от твърдия сапун. Колкото и безобиден да изглежда, твърдият сапун може да бъде агресивен към кожата и да лиши тялото ви от естествените масла.

Не на последно място, наистина ли е необходимо да се къпете всеки ден? Според дерматолозите, не - особено ако сте над 50 години. Това всъщност може директно да навреди на кожата ви и да причини проблеми.

Защо лекарите настояват хората над 50 години да спрат да се къпят ежедневно

„С напредване на възрастта кожата ни е склонна да произвежда по-малко мазнини и става по-тънка, тъй като губим колаген“, казва д-р Никол Негбенебор - дерматолог. „Това улеснява изсушаването на кожата ни при често къпане.“ Д-р Брайън Той, дерматолог, обяснява допълнително. „Много сапуни лишават кожата от естествените ѝ масла, които помагат да се поддържа омазнена“, казва той.

Освен това, с напредване на възрастта, мастните ни жлези (които естествено смазват кожата) стават по-малко активни. „Тъй като тези мастни жлези стават по-малко активни, кожата става по-суха, особено по лицето и краката“, добавя д-р Той.

Други фактори, които дразнят кожата, включват дълги, горещи душове (те отмиват защитните масла по-бързо) и някои сапуни, като дезодориращи и антибактериални сапуни. Така че, ако и когато се къпете, особено ежедневно, правете душовете си кратки, хладки и придружени от нежен сапун.

Колко често да се къпете, ако сте над 50 години

Както споменахме, ежедневното вземане на душ вероятно е неподходящо, ако сте над 50 години (особено ако водите и заседнал начин на живот). Ако това е вашият случай, колко често трябва да се къпете тогава?

„Честотата на къпане трябва да се определя от количеството пот и телесната миризма, които човек произвежда, както и от нивото на физическа активност“, казва д-р Той. „Това може да варира драстично при всеки човек и може да варира в зависимост от времето.“

Как би изглеждало това на практика? Според д-р Той, възрастен човек, който не излиза от вкъщи през студената зима, може да се нуждае от душ само два пъти седмично. Активен възрастен човек, обаче може да се нуждае от душ два пъти на ден през горещото и влажно лято. „От медицинска гледна точка няма еднозначен отговор“, добавя той.

Обикновено д-р Негбенебор препоръчва около два до три пъти седмично или през ден, ако имате суха кожа. „Хората все още могат да почистват определени зони, като подмишниците, слабините и т.н., между дните си за душ на цялото тяло“, уточнява тя. Ако се изпотите или замърсите, тя насърчава къпането при необходимост със сапун и топла (не гореща) вода.

Други съвети за грижа за кожата и здраве на кожата за хора над 50 години

И двамата дерматолози наблягат на овлажняването на кожата след подсушаване с потупване (оставяйки я леко влажна). Това помага за „заключване“ на влагата“, според д-р Негбенебор. Тя препоръчва нежен и без аромат вариант, който не съдържа много добавки. С напредване на възрастта, добавя тя, може да се наложи да преминете към по-гъст крем или мехлем.

Всичко това е илюстрация на това как телата неизбежно ще се променят и видът грижи, от които се нуждаят, също ще се промени. Когато се грижите за стареещото си тяло по нови начини – например, като промените витамините, които приемате – не забравяйте да коригирате и честотата на душ (и начина, по който го правите). Само защото това е неочакван съвет, не означава, че не е вярно.

