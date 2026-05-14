Колко издържат яйцата и трикът, който веднага разкрива дали са развалени

Малко съставки са толкова важни в кухнята, колкото едно яйце. Бъркани за закуска, разбити в кекс, разбъркани в сос, яйцето е безкрайно полезно - и с високите цени на хранителните стоки, всяка кутия е от значение. Трябва да знаете колко дълго издържат яйцата в хладилника, а също и да можете да кажете кои яйца са все още добри и кои трябва да се изхвърлят. Не става въпрос само за старание в кухнята; става въпрос за това да извлечете максимума от това, за което сте платили. Повечето от нас държат кутия под ръка по всяко време, но яйцата са нетрайни, така че тази кутия заслужава повече внимание, отколкото обикновено получава.

Колко дълго издържат яйцата в хладилника?

Указанията на FDA са успокояващи: цели яйца с черупки, съхранявани постоянно на студено, са абсолютно годни за употреба три седмици. Този прозорец се простира след срока на годност, отпечатан върху повечето кутии - това е по-скоро знак за складиране за търговците на хранителни стоки, отколкото праг за безопасност. Срокът на годност функционира по подобен начин – той отразява върховото качество, а не точката, в която едно яйце става опасно. И двете дати си струва да се отбележат, но нито една от тях не е последната дума за това дали това, което е вътре в черупката, е все още добро.

Има една съществена разлика, която трябва да се разбере, ако пазарувате на фермерски пазар или отглеждате кокошки в дома си. Прясно снесеното, немитo яйце е покрито с естествена мембрана, наречена „цвят“, която кокошката произвежда в момента на снасяне. Този тънък слой запечатва порите на черупката и предпазва бактериите от навлизане, позволявайки на пресните яйца от фермата да престоят на стайна температура от две до четири седмици без проблем. Търговските яйца се измиват по време на обработката, стъпка, която премахва изцяло този филм и прави охлаждането от този момент нататък неоспоримо. Ако купувате директно от ферма или пазарен щанд, попитайте дали яйцата са измити. Ако отговорът е „да“ – или ако не сте сигурни – дръжте ги на студено.

Как да съхранявате яйца

Картонената кутия, в която са дошли вашите яйца, върши повече работа, отколкото може би си мислите. Това предпазва яйцата от удар, забавя загубата на влага и блокира абсорбирането на миризми от съседни храни – истински проблем, тъй като черупките на яйцата са достатъчно порести, за да поемат миризмата на всичко, което се съхранява наблизо. Силно миришещи храни като риба, лук и кимчи си струва да се съхраняват на разстояние. Декоративните керамични тави за яйца са красиви, макар и не идеални за реално съхранение.

Ако нямате оригиналната картонена опаковка, запечатан контейнер ще свърши работа. Маркирайте го с датата, за да не гадаете по-късно.

Поставянето в хладилника е важно. Не ги съхранявайте на вратата на хладилника. Това е най-топлото и най-променливото по температура място в хладилника; всеки път, когато се отвори, яйцата, съхранявани там, изпитват малък термичен тласък, който се натрупва с течение на времето. Вътрешните рафтове, особено към средата или задната част, поддържат постоянна температура и са много по-добро място. Поддържайте хладилника на или под 4°С, за да контролирате растежа на бактериите.

Как да разберете дали яйцата все още са годни?

Има няколко теста, които можете да направите, за да видите дали яйцата ви все още са добри.

Тест с потапяне

Напълнете купа със студена вода и потопете вътре едно яйце. Прясното яйце потъва директно на дъното, полегнало настрани. С напредване на възрастта на яйцето, въздушният джоб в черупката му се разширява, което го прави по-плаващо. По-старото яйце ще се наклони или ще стои изправено на дъното, а това, което плава, е натрупало значително количество въздух. Плаването е признак за възраст и намалено качество, но не е окончателен признак за разваляне. Използвайте теста, за да маркирате яйца, които изискват по-внимателна проверка, а не за да вземете окончателно решение.

Методът „Счупи и подуши“

Счупете яйцата в малка купа, преди да ги поставите в тиган или смес - това ви дава възможност да оцените с какво работите, преди да е станало твърде късно да промените курса. Прясното яйце е по същество без мирис. Развалено яйце има недвусмислена сярна миризма. Ако я усетите, изхвърлете яйцето.

Визуални подсказки

След като се счупи, погледнете белтъка. Мътността всъщност е положителен индикатор – тя отразява наличието на въглероден диоксид, който все още се намира в наскоро снесено яйце. Напълно прозрачен белтък предполага по-старо яйце, макар и не непременно лошо. Не всички цветови вариации сигнализират за едно и също нещо, така че си струва да знаете какво гледате, преди да решите какво да правите с яйцето.

Червено петно близо до жълтъка: Малко кръвно петно означава, че кръвоносен съд е спукан по време на овулация. Напълно безопасно е за консумация.

Жълто-зелен оттенък: Този цвят се дължи на високи концентрации на рибофлавин или витамин B2, който е безопасен за консумация.

Розов белтък: Това е признак за бактериално замърсяване. Изхвърлете това яйце.

Ярко или преливащо зелен белтък: Това също е признак за бактериално замърсяване. Изхвърлете това яйце.