Само така е правилно да замразите босилек

Има няколко успешни метода за замразяване, които запазват вкуса на пресен босилек във фризера.

Метод на бланширане

„Основният спор е дали да се бланшира или не преди замразяване“, обяснява Стайб. „Повечето експерти препоръчват бланширане, за да се запази яркозеленият цвят на замразения босилек. Някои пуристи предпочитат да пропуснат този процес, за да запазят вкуса, загубен по време на бланширането. Това е лично предпочитание, без правилен или грешен отговор.“

За бланширане, следвайте тези стъпки:

Внимателно разбъркайте босилека в купа с чиста вода.

Извадете босилека и го потопете във вряща вода за няколко секунди. „Обикновено правя това, като хвана стъблата на букета босилек и внимателно потопя целия букет във врящата вода наведнъж“, казва Стайб.

Извадете букета от врящата вода и го потопете в купа със студена вода.

Ако решите да пропуснете процеса на бланширане, започнете със стъпката на сушене след измиване на босилека.

„От съображения за безопасност, ако процесът на бланширане се пропусне, сместа от босилек трябва да се съхранява замразена и да се използва веднага след изваждане от фризера“, казва Стайб.

Поставете охладените стъбла върху няколко слоя кухненска хартия, за да изсъхнат.

След като изсъхнат, добавете набраните листа от босилек в блендер или кухненски робот.

Докато двигателят работи, налейте маслото по ваш избор в машината, само докато се образува гъста паста.

Поставете пастата в торбички за фризер с цип и ги сплескайте, за да отстраните колкото е възможно повече въздух, преди да ги запечатате.

Пастата от босилек може да се съхранява във фризер в продължение на няколко месеца.

„Съотношението между билките и маслото е променливо, в зависимост от това как планирате да използвате готовия продукт“, казва Стайб. „Една супена лъжица масло на всяка чаша билки дава много наситена смес с билки. Увеличете количеството масло, за да получите по-рохкава смес с по-малко билки.“

За да използвате пастата от босилек, отчупете парче и го добавете към мазнината или олиото за готвене в началото на рецептата или го използвайте като олио за финал на паста, зеленчуци, ориз или хляб.

„Винаги добавям малко морска сол към разтопената паста от босилек, ако се използва като финишно масло“, казва Стайб.

Пастата от босилек може да се замрази и в малки формички за лед, след което да се извади и постави в торбичка за фризер, след като стегне.

Използване на бульон като замразяваща среда

Вторият метод за замразяване на босилек, който Stybe препоръчва, е използването на бульон като среда за замразяване.

„Единствената разлика е използването на бульон – зеленчуков бульон е моето предпочитание – в блендера или кухненския робот вместо олио“, казва Стайб. „Можете също така да бланширате босилека си във врящ зеленчуков бульон, за да уловите част от вкуса, загубен при бланширането във вода.“

Единствената допълнителна процедура би била охлаждането на бланширания бульон преди обработката му с охладените, сухи листа босилек. Харесвам този метод за супи, сосове или други приложения, когато не искам да добавям излишна мазнина.

Накрая, Stybe казва, че можете просто да бланширате и изсушите босилека, както е описано по-горе, след което да поставите сухите листа на един слой върху тава за печене и да замразите, докато се втвърдят. Листата могат да се прехвърлят в торбичка за замразяване с цип и да се съхраняват за месец или два във фризера.

„Въпреки че този метод работи, изгарянето от фризер е по-голям проблем, отколкото при босилек, замразен в хранителна среда“, предупреждава тя.